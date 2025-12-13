sucesos en Zamora
El juez denunciado al CGPJ se negó aplazó un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
El letrado de Zamora estuvo un mes en la UCI de Salamanca desde donde se le derivó a otro hospital de Valladolid hasta final de este octubre
El magistrado alegó que la cuantía reclamada era menor de 2.000 euros y que la vista oral se podía celebrar en ausencia del profesional que llevó toda la causa
No era la primera vez que el magistrado del Juzgado número 4 de Zamora obviaba una enfermedad grave como causa para la suspensión de un acto judicial. El 19 de junio de 2025 otro abogado zamorano tuvo que ser trasladado de urgencia al Complejo Asistencial de Salamanca a causa del ictus que sufrió de madrugada, accidente cardiovascular por el que no podía acudir a los juicios que tenía señalados, entre ellos uno con este juez.
Como respuesta a la solicitud de suspensión de la vista oral fijada para el 8 de julio de 2025, con la aportación de los justificantes correspondientes, recibió una providencia del 7 de julio en la que el magistrado le comunicaba que "no ha lugar a lo solicitado, puesto que no es preceptiva la asistencia letrada" al tratarse de un litigio por una cuantía inferior a 2.000 euros.
El abogado, que lleva seis meses de baja, no encuentra justificación al entender que personado en la causa y ante la imposibilidad de acudir por estar ingresado en el Hospital de Salamanca su cliente se habría quedado sin la posibilidad de una defensa en igualdad de condiciones que la otra parte. Nunca antes le había ocurrido algo similar.
Recuerda que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de Salamanca hasta el 17 de julio de 2025, en estado de extrema gravedad, de tal modo que recibe el alta del hospital charro el 24 de julio para ser trasladado al Hospital Casaverde de Valladolid, donde estuvo tres meses, hasta el 21 de octubre de 2025.
