Infringe la expulsión de la jueza para pasearse delante de su expareja

Tardó un año en regresar a Zamora capital para cruzarse con su expareja, a pesar de que la jueza de Violencia de Género le había prohibido en diciembre de 2023 entrar en el municipio para proteger a la mujer, expulsado de la capital. El acusado de maltratar a la mujer, el hombre de iniciales B.F.DS., tiene prohibido, asimismo, aproximarse a ella a menos de 500 metros en cualquiera de los lugares en los que se encuentre.

Sin embargo, esta orden judicial no le impidió acercarse a las 5.40 horas, en plena madrugada, al barrio de Pinilla de la capital donde su excompañera sentimental reside para esperarla y pasar con su turismo por delante de ella y hacerle un gesto al llegar a su altura para que le viera, según sostiene la acusación. La mujer iba a la altura de la gasolinera que hay en la calle de Salamanca cuando el denunciado salió a su encuentro, obligándola a recorrer otras calles, según consta en la investigación policial.

El investigado se enfrenta a un año de prisión a petición de la Fiscalía de Zamorapor un delito de quebrantamiento de medida cautelar impuesta por la jueza que investigaba el delito de violencia de género contra la expareja, una medida que se toma cuando el riesgo es extremo para la víctima es extremo con el fin de aislarla del maltratador y preservar la integridad física de la mujer hasta que tenga haya una sentencia del Juzgado de lo Penal donde se celebrará la vista oral.