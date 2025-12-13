La Diputación de Zamora detecta 371 fugas en las redes de abastecimiento gracias a este aparato

La Diputación de Zamora ha llevado a cabo 232 actuaciones en municipios de la provincia a lo largo de 2025, que han permitido detectar 371 fugas en las redes de abastecimiento y lograr un ahorro estimado de 3.700 metros cúbicos de agua potable al día.

Todo ello, gracias al servicio de geófono, es decir, un equipo técnico especializado para la detección de fugas de agua en tuberías enterradas, cuyo uso está reservado exclusivamente al personal técnico de la institución provincial.

Su aplicación se realiza previa solicitud formal de los ayuntamientos, en aquellos municipios que requieren apoyo para el mantenimiento y control de sus infraestructuras hidráulicas. No obstante, el detector está a disposición de todas las entidades locales de la provincia que lo soliciten.

En este sentido, el servicio de geófono, dependiente del Área de Medio Ambiente y del Parque de Maquinaria, constituye una herramienta fundamental para ayudar a los ayuntamientos a reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia de sus redes de distribución.

El servicio de geófono de la Diputación de Zamora / Cedida / LZA

La localización y reparación de las fugas detectadas con el geófono supone un importante ahorro económico para los ayuntamientos, tanto en el consumo de agua como en los costes eléctricos asociados al bombeo, y contribuye además a la protección medioambiental, evitando el desperdicio de millones de litros de agua.

¿Cómo funciona?

Desde el punto de vista técnico, el geófono es un sistema modular de escucha electrónica que permite la localización precisa de fugas. El geófono combina dos sistemas de detección. En primer lugar, una sonda electrónica de escucha directa, que capta el ruido generado por las fugas a través de válvulas, hidrantes y otras conexiones superficiales de la red. La señal es procesada por un amplificador personal y transmitida a los auriculares del operario.

Además, el geófono cuenta con un micrófono de suelo de alta sensibilidad, que detecta el ruido producido por las fugas en tuberías enterradas. La señal captada se envía a un amplificador con distintos filtros que permiten un tratamiento preciso del sonido y una localización exacta del punto de fuga.

"Garantizar el suministro de agua potable apta para el consumo humano en todos los hogares del medio rural es una de las prioridades de la Diputación de Zamora", subrayan desde la institución.

Con el servicio de geófono, se refuerza así "su apoyo a los municipios de la provincia y su compromiso con una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua, un recurso esencial para el presente y el futuro del medio rural", añaden.

Por ello, este servicio complementa otras actuaciones impulsadas por la Diputación para garantizar el abastecimiento de agua en localidades con problemas de escasez, contaminación o averías. Entre ellas, destacan la ejecución de obras hidráulicas, la puesta en marcha de nuevas estaciones de tratamiento y la mejora de las existentes, la instalación de plantas potabilizadoras, depósitos, nuevas captaciones mediante sondeos, así como las labores de mantenimiento y conservación de las redes de distribución.