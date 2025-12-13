La desesperación de los pacientes ante la huelga de médicos en Zamora: "Les entiendo pero... ¿quién me paga a mí hoy mi día de trabajo?"

La cuarta parte de las intervenciones quirúrgicas programadas en el Complejo Asistencial de Zamora para esta semana han sido suspendidas. Dicho de otra forma: 42 operaciones de las 171 previstas en Zamora no se han realizado como consecuencia de la huelga de médicos que se ha desarrollado esta semana.

En el caso zamorano, han secundado el paro 77 médicos de los 381 que tenían que estar trabajando, con una gran diferencia entre los hospitales y Atención Primaria. Así mientras en los centros de salud iban a la huelga el 13% de los facultativos (19 de un total de 146) en el hospital el seguimiento de los paros alcanzaba el 24,68%, es decir, 58 doctores de los 235 efectivos de la jornada.

Una pancarta reivindicativa de la huelga de médicos. / J.N.

Historias tras las cifras

Estas son las cifras puras y duras pero, detrás de la huelga, hay historias. Por ejemplo, la de una paciente que se trasladó desde Sanabria a una consulta y se encontró con que su consulta había sido anulada por la huelga. Como ella hay muchas más, como la de una zamorana que fue a consulta de Oftalmología "porque después de tres años me iban a dar un diagnóstico y... nada". A pesar de que entienden que "los sanitarios necesitan dignidad" y empatizan con la huelga, "los pacientes no somos animales y qué menos que avisarnos para que no vayamos porque ¿quién paga hoy mi día de trabajo?", reflexiona.

Asamblea informativa de CESM sobre la huelga de médicos en el hospital Virgen de la Concha. | CEDIDA / LOZ

Otro paciente tenía consulta la semana pasada para su médico de cabecera y "no me atendió nadie, me han dado cita para el día 22... así que la huelga también la deberíamos de hacer los pacientes porque la sanidad está cada vez peor". En Dermatología, más de lo mismo: "Bien que piden si un paciente no puede ir que llamen para anular... pues ellos deberían hacer lo mismo", critican.

Consultas "mediocres" de cuatro minutos

Mientras que algunos defienden sin paliativos la huelga porque "el sector necesita una mejora y los sanitarios están literalmente explotados", otros le dan una vuelta de tuerca a la situación y valoran que "no hay sanidad, sino personas pidiendo mejoras en su trabajo y como no se les puede despedir, hacen daño para trabajar menos". Una opinión totalmente contraria a la de otra paciente zamorana, que alude a que "luchan por una sanidad justa y no por las consultas mediocres de cuatro minutos que tienen por paciente", a la vez que defienden que "no pueden avisar sobre las consultas suspendidas porque no saben quiénes están de mínimos o quiénes la secundarán".

La controversia está servida a la hora de hablar sobre una profesión "de personas que atienden a personas y que, con vocación o sin ella, luchan por sus derechos y por los tuyos para que tengas una sanidad digna para no trabajar 70 horas a la semana y atenderte bien".

En cualquier caso, la conclusión mayoritaria está bien clara: "Con razón o sin ella, el que paga el pato es el usuario".