Aspace celebra el décimo aniversario de su calendario

La asociación Sanagua-Aspace, centrada en la parálisis cerebral, presentó sus calendarios solidarios para 2026, una edición muy especial, puesto que se cumplen ya diez años de esta iniciativa que nació con la intención de recaudar fondos para financiar una parte de todas las terapias puestas en marcha con sus usuarios.

Presentación del calendario Aspace 2026 / Victor Garrido / LZA

Precisamente, son ellos los que, desde 2016, llevan siendo los protagonistas de las fotografías del calendario, que han vuelto a ser hechas por Fernando Barroso y Daniel Valcárcel, mientras que Abel García, de La Otra Comunicación, se ha encargado del diseño y la maquetación.

Puntos de venta

Sin subir el precio desde hace diez años, estos calendarios ya se pueden adquirir en la sede de Aspace (ronda de la Feria, 13), Clínica Douro (avenida Portugal, 54) y Telas María Oliva, por un donativo de tan solo cinco euros.