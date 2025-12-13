Venta solidaria
Aspace celebra el décimo aniversario de su calendario
La entidad edita 500 ejemplares con sus usuarios como protagonistas absolutos
La asociación Sanagua-Aspace, centrada en la parálisis cerebral, presentó sus calendarios solidarios para 2026, una edición muy especial, puesto que se cumplen ya diez años de esta iniciativa que nació con la intención de recaudar fondos para financiar una parte de todas las terapias puestas en marcha con sus usuarios.
Precisamente, son ellos los que, desde 2016, llevan siendo los protagonistas de las fotografías del calendario, que han vuelto a ser hechas por Fernando Barroso y Daniel Valcárcel, mientras que Abel García, de La Otra Comunicación, se ha encargado del diseño y la maquetación.
Puntos de venta
Sin subir el precio desde hace diez años, estos calendarios ya se pueden adquirir en la sede de Aspace (ronda de la Feria, 13), Clínica Douro (avenida Portugal, 54) y Telas María Oliva, por un donativo de tan solo cinco euros.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
- Rafaela Caballero Villalón, agricultura, ganadera y hostelera: "No llegué a ver el sol salir porque ya estaba trabajando en el campo"