A-11 en Zamora: La variante de Alcañices expropia 125 hectáreas

La variante de Alcañices, que será la primera calzada de la autovía A-11, requerirá la expropiación de 125 hectáreas de terreno, la mayoría, casi 99 hectáreas, propiedad del Ayuntamiento de Alcañices.

Así figura en el anuncio publicado por la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental para abrir un periodo de información pública de 30 días sobre el proyecto de construcción.

Fue el 9 de octubre cuando, la dirección General de Carreteras aprobó provisionalmente el proyecto de construcción de la variante de Alcañices, que había sido redactado en julio con un presupuesto base de licitación estimado de 49.5 millones de euros. Un proyecto que fue declarado de urgencia con el fin de agilizar los plazos.

Con el anuncio publicado ahora el trámite de información pública sirve también para los bienes y derechos afectados por la expropiación provisional o definitiva o servidumbre, en torno a 475 parcelas. De ellas en torno a 70 (20 del Ayuntamiento) son las expropiadas definitivamente con una superficie de 125 hectáreas.

"Las alegaciones solamente podrán tener en consideración si versan sobre la declaración de interés general de la carretera o sobre la concepción global de su trazado", advierte el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, en relación a las fincas afectadas "cualquier persona podrá oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación". En este periodo se pedirán informes a todas las administraciones implicadas, también sobre las vías pecuarias y se mandarán ejemplares del proyecto al Ayuntamiento de Alcañices, y las demarcaciones de Carreteras de Zamora y Valladolid.