Zamora se vuelve clave en las relaciones entre Castilla y León y Portugal con este nombramiento

El concejal de Turismo, Cristoph Strieder, ha participado este viernes en la reunión del Consejo Plenario de la Red de Ciudades CENCYL, una alianza entre municipios de Castilla y León y centro de Portugal, así como en la del Comité de Acompañamiento del Proyecto Adapt Clima CENCYL, que se han desarrollado en la localidad portuguesa de Coimbra.

En este acto también ha participado el secretario general de la Fundación Afonso Rei Henriques, José Luis González Prada.

En la asamblea se ha acordado el nombramiento de la nueva directiva, que está encabezada por la presidenta de la Cámara Municipal de Coimbra, que acaba de ganar las elecciones, Ana Abrunhosa. Como vicepresidente para el próximo ejercicio se ha nombrado al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Cristoph Strieder.

Un proyecto con cuatro actuaciones

Entre los asuntos abordados en estas reuniones, destaca la aprobación del proyecto POCTEP ACLIMA_URBAN_CENCYL, en el que se establecen cuatro líneas de acción y que afectará de forma directa a Zamora.

La primera es elaborar las directrices para la prevención y gestión de riesgos generados por vulnerabilidades climáticas. Es aquí donde Zamora acogerá un proyecto piloto en un barrio de la ciudad que esté especialmente expuesto a riesgos causados por el cambio climático, para desarrollar una metodología de análisis y propuestas para reducir las amenazas que supone el cambio climático para los vecinos.

Para la puesta en marcha de este proyecto, el Ayuntamiento de Zamora ejecutará un presupuesto superior a 56.000 euros, mientras que la FRAH aportará otros 83.000 euros.

Infraestructuras tecnológicas en el territorio

Otras líneas de trabajo se centran en la vinculación de las infraestructuras tecnológicas y formativas existentes en el territorio, con la puesta en marcha de herramientas y procedimientos de prevención y gestión de riesgos; la integración de valores de la iniciativa New European Bauhaus para generar soluciones innovadares en el ámbito urbano y, por último, dar mayor visibilidad a la red de ciudades CENCYL.

Próxima cita, en Zamora

Zamora acogerá la próxima reunión de este organismo, en marzo de 2026, en la que se espera contar con la actual presidenta, Ana Abrunhosa.