Zamora, capital de la innovación con esta nueva infraestructura en el Campus Viriato

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha visitado hoy Zamora para suscribir con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y con el presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira, el acuerdo de colaboración institucional para desarrollar en el Campus Viriato el innovador proyecto Zamora FutureLab, que da impulso a la innovación, el emprendimiento y el talento desde un entorno universitario.

Universidad, empresa y administración regional coinciden en fomentar la experimentación tecnológica, la digitalización empresarial y la formación avanzada. Sobre esos pilares, construirán en instalaciones del campus zamorano una “infraestructura destacada en Castilla y León” en torno a tecnologías de última generación, según ha destacado Corchado.

Apoyo económico de la consejería

La creación de este espacio es posible gracias a la financiación de 720.000 euros aportados por la consejería y facilitará el acceso a herramientas tecnológicas de vanguardia, asegurando que cualquier estudiante, profesional emprendedor, o empresa de Zamora pueda contar con las mismas oportunidades tecnológicas que existen en los grandes polos industriales.

Zamora. Firma del acuerdo institucional para la puesta en marcha de "Zamora FutureLab", espacio de innovación tecnológica. En la Sala de reuniones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora / Alba Prieto / LZA

El proyecto será clave “para impulsar el desarrollo tecnológico en el tejido productivo de la provincia, ya que; por un lado, permitirá contar con las herramientas necesarias gracias a un espacio equipado con tecnologías punteras; por otro, va promover el conocimiento práctico y la capacitación necesaria para el uso de esas tecnologías y, finalmente facilitara el soporte técnico especializado a empresas y emprendedores para que puedan hacer uso de estas de nuevas tecnologías”, ha destacado Leticia García.

Tecnología de última generación

Zamora FutureLab abrirá un laboratorio de impresión 3D avanzada, metrología e ingeniería inversa; otro de fabricación robotizada; y un servicio de proyectos interactivos y videojuegos.

Los tres espacios se integrarán “de forma plena en la vida académica y científica del Campus Viriato”, y sus recursos se incorporarán a “los planes docentes de grados y posgrados impartidos, especialmente en titulaciones de ingeniería, tecnología, diseño o videojuegos”, según ha adelantado el rector, que también ha asegurado que “el alumnado trabajará con metodologías alineadas con las demandas reales de la industria y del mercado laboral”, ha apuntado el rector de la USAL.

Sólido puente entre empresa y universidad

El avanzado equipamiento del centro permitirá llevar a cabo investigación, testeo y desarrollo de aplicaciones prácticas por parte de estudiantes, emprendedores y empresas locales, impulsando formación especializada y práctica.

A la vez, acogerá eventos que convertirán el centro en un puente sólido entre la empresa y la universidad, especialmente en sectores que ya tienen una importante proyección como los videojuegos. “Hablamos de tecnologías que no solo generarán nuevos modelos de negocio y empleo cualificado, sino que también permitirán reinterpretar y proyectar la identidad de Zamora y de Castilla y León en clave digital e innovadora”, ha asegurado el rector.