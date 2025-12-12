¿Volverá la nieve a Zamora?

El invierno ha comenzado de forma atípica en la provincia de Zamora. Para estas fechas, lo habitual en años anteriores era encontrar numerosos puntos de la provincia con nevadas intermitentes, heladas nocturnas y temperaturas negativas muy bajas.

Sin embargo, este diciembre está siendo inusualmente templado, con temperaturas que se mantienen muy por encima de lo normal para esta época.

Solo la comarca de Sanabria ha visto nevar hace unos días, en un episodio aislado que, lejos de quedarse, dio paso a un escenario de temperaturas suaves y ausencia total de fenómenos invernales.

Temperaturas anómalas para un diciembre en Zamora

Los expertos coinciden en señalar que la falta de frío es uno de los elementos más llamativos de esta primera mitad de diciembre.

Las mínimas, que tradicionalmente alcanzaban valores negativos destacables en numerosos municipios, se han mantenido en cifras relativamente suaves, sin episodios de heladas.

Para muchos zamoranos y zamoranas, no levantarse por la mañana con temperaturas bajo cero, los coches llenos de escarcha o con los tejados cubiertos de nieve, está siendo todo un desafío al que empezar a acostumbrarse. Este año reina la sensación de un otoño prolongado.

El papel del cambio climático

Según un estudio, a iniciativa del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), estas anomalías encajan dentro de una tendencia cada vez más clara: el retraso de los inviernos, la reducción de los días de nieve y la suavización de las temperaturas.

Zamora, una provincia marcada históricamente por unos inviernos secos pero fríos, dónde la nieve siempre hacia acto de presencia, está empezando a notar estos cambios de forma visible: menos nevadas en cotas medias, menos días de helada y mayor frecuencia de masas de aire templado.

Incertidumbre para las próximas semanas

Aunque aún queda invierno por delante, los modelos estacionales apuntan a que las temperaturas podrían continuar por encima de la media. No se esperan grandes cambios de cara al fin de semana, pero el pronóstico podría cambiar para la mitad de la semana que viene, donde se espera que las temperaturas tanto máximas como mínimas empiecen a descender y, probablemente, haya nevadas en cotas altas de la provincia.