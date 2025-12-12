Suspendidas 42 operaciones por la huelga de médicos, una de cada cuatro

La cuarta parte de las intervenciones quirúrgicas programadas en el Complejo Asistencial de Zamora para esta semana han sido suspendidas, lo que significa que 42 operaciones de las 171 previstas no se han realizado como consecuencia de la huelga de médicos que se ha desarrollado del martes a este viernes.

Son los datos del balance ofrecidos por la Consejería de Sanidad al término de la última jornada de paros convocados por el sindicato médico CESM en una movilización nacional por la reclamación de mejoras en el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 34 % en Atención Hospitalaria (1.578 profesionales en huelga), del 12 % en Atención Primaria (276 en huelga) y del 11 % en Hemoterapia (una persona en huelga) en esta última jornada de paros, según los datos de la Consejería.

En Zamora han secundado el paro 77 médicos de los 381 que tenían que estar trabajando (20%, seis puntos menos que la media autonómica), con una gran diferencia entre los hospitales y Atención Primaria. Así mientras en los centros de salud iban a la huelga el 13% de los facultativos (19 de un total de 146) en el hospital el seguimiento de los paros alcanzaba el 24,68%, es decir, 58 doctores de los 235 efectivos de la jornada.

La movilización, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones de trabajo.

El secretario del Sindicato Médico de Zamora, Tomás Toranzo, realizaba un positivo balance de una huelga que, en la provincia, ha tenido un mayor seguimiento que en anteriores conflictos. "La huelga ha ido aumentando en incidencia y repercusión, con una importante respuesta sobre todo en el hospital, ya que en Atención Primaria llevar a cabo los paros tiene más dificultades".

Toranzo reconoce que la movilización ha tenido una "repercusión asistencial importante", lo que ha supuesto, reconoce, molestias a los pacientes, pero que es lo que se persigue con cualquier tipo de movilización, puesto que sin esos efectos la huelga no hubiera tenido sentido.

Tanto en las consultas se han tenido que suspender citas programadas, como en los quirófanos, ya que tanto en la jornada del jueves como la del viernes funcionaron solo tres de los ocho disponibles. También en las pruebas complementarias se han producido anulaciones.

"Se ha mantenido atención urgente o no demorable, y en caso de duda, por encima de lo previsto", con el fin de no perjudicar a ningún paciente. "Ha habido una respuesta del colectivo más que satisfactoria en todo Castilla y León. Y en este caso no es culpa de la Consejería de Sanidad, sino que hay que pedir más responsabilidad a la ministra, que es quien ha provocado este conflicto".

De hecho, el jueves el Ministerio llamó a los convocantes de la huelga para "negociar más en serio", apunta Toranzo, con el fin de "desbloquear el conflicto", que podría reproducir las movilizaciones una vez pasado el periodo de Navidad.

No obstante, aunque "la actitud fue distinta" que en las negociaciones previas, de momento no parece que el Ministerio haya propuesto aún crear un estatuto específico para los médicos. "No podemos tener la misma regulación que el resto, es imposible, porque no tenemos las mismas funciones ni responsabilidades".

En todo caso, recalca Toranzo, "el único responsable del deterioro de la asistencia sanitaria estos días en España, Castilla y León y Zamora es el Ministerio de Sanidad".