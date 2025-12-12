Un nuevo punto de venta de La Opinión-El Correo de Zamora en Cristo Rey

Zamora descubrirá mañana, sábado 13 de diciembre, un nuevo espacio comercial que promete convertirse en referencia para los vecinos: el quiosco Nueva Alea, ubicado en la confluencia de la calle Arapiles con la plaza de Cristo Rey. El establecimiento abre sus puertas con una novedad destacada: será punto de venta exclusiva del periódico LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA en la zona, reforzando el acceso a la prensa local.

Nueva Alea apuesta por un comercio cercano, sostenible y de calidad, basado en productos artesanos y de proximidad. La nueva emprendedora y responsable del negocio, Irune De Mena, mantendrá la red de proveedores tradicionales del antiguo quiosco, ofreciendo pan, hornazos y empanadas elaboradas en pueblos de la provincia: Moraleja, Toro o Peleas. A esta oferta se suman reposterías artesanas —pastas, magdalenas, rebozos y rosquillas— procedentes de obradores de las localidades de Pozoantiguo, Fuentelapeña, o Arcenillas. También se trabajará con los productos elaborados por Las Carabelas, María Victoria y El Viso. La filosofía es clara: producto local, fresco y de primera calidad para un público que valora la tradición gastronómica.

Apertura kiosko Cristo Rey “Nueva Alea” / Victor Garrido / LZA

El establecimiento ofrecerá también alimentación, refrescos, pequeños juguetes y prensa, todo dentro de un local completamente reformado, renovado casi por completo para ofrecer un espacio más cómodo y moderno. Como añadido, Nueva Alea incorporará un punto InPost para recogida de paquetes, ampliando así sus servicios para el vecindario.

La emprendedora afirma que afronta esta nueva etapa "con muchísima ilusión" y añade que su objetivo es ofrecer "productos de calidad, hechos aquí, de nuestra tierra, y que los vecinos sepan que cada día tendrán algo fresco y bueno".

La dueña subraya también el papel de la oficina de relevo generacional del Ayuntamiento (Tradecyl) cuyo apoyo ha sido clave para poner en marcha el proyecto, y destaca que "todo esto ha sido posible gracias a ellos, que me han ayudado con los trámites, las gestiones y la información, siempre con una atención excelente".

El quiosco abrirá todos los días de 8.30 a 15.00 y de 17.30 a 20.00 horas, excepto los lunes y sábados por la tarde, cuando permanecerá cerrado. Con la llegada de Nueva Alea, la confluencia de Arapiles y la laza de Cristo Rey recupera un punto de encuentro y suma un negocio que combina servicio, producto local y cercanía.