Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Datos del padrón en los pueblos de ZamoraRehabitare: Vivienda social en ZamoraDos jóvenes zamoranos de 22 y 23 años crean VitaliZa produccionesEl ramo leonés regresa a ZamoraLucía Méndez, premio Francisco de Cossío
instagramlinkedin

Apertura

Un nuevo punto de venta de La Opinión-El Correo de Zamora en Cristo Rey

Nueva Alea trae a la zona un quiosco especializado en producto local y de calidad

Interior del quiosco Nuevo Alea. | VÍCTOR GARRIDO

Interior del quiosco Nuevo Alea. | VÍCTOR GARRIDO

Viky Esteban

Zamora descubrirá mañana, sábado 13 de diciembre, un nuevo espacio comercial que promete convertirse en referencia para los vecinos: el quiosco Nueva Alea, ubicado en la confluencia de la calle Arapiles con la plaza de Cristo Rey. El establecimiento abre sus puertas con una novedad destacada: será punto de venta exclusiva del periódico LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA en la zona, reforzando el acceso a la prensa local.

Nueva Alea apuesta por un comercio cercano, sostenible y de calidad, basado en productos artesanos y de proximidad. La nueva emprendedora y responsable del negocio, Irune De Mena, mantendrá la red de proveedores tradicionales del antiguo quiosco, ofreciendo pan, hornazos y empanadas elaboradas en pueblos de la provincia: Moraleja, Toro o Peleas. A esta oferta se suman reposterías artesanas —pastas, magdalenas, rebozos y rosquillas— procedentes de obradores de las localidades de Pozoantiguo, Fuentelapeña, o Arcenillas. También se trabajará con los productos elaborados por Las Carabelas, María Victoria y El Viso. La filosofía es clara: producto local, fresco y de primera calidad para un público que valora la tradición gastronómica.

Apertura kiosko Cristo Rey “Nueva Alea”

Apertura kiosko Cristo Rey “Nueva Alea” / Victor Garrido / LZA

El establecimiento ofrecerá también alimentación, refrescos, pequeños juguetes y prensa, todo dentro de un local completamente reformado, renovado casi por completo para ofrecer un espacio más cómodo y moderno. Como añadido, Nueva Alea incorporará un punto InPost para recogida de paquetes, ampliando así sus servicios para el vecindario.

La emprendedora afirma que afronta esta nueva etapa "con muchísima ilusión" y añade que su objetivo es ofrecer "productos de calidad, hechos aquí, de nuestra tierra, y que los vecinos sepan que cada día tendrán algo fresco y bueno".

La dueña subraya también el papel de la oficina de relevo generacional del Ayuntamiento (Tradecyl) cuyo apoyo ha sido clave para poner en marcha el proyecto, y destaca que "todo esto ha sido posible gracias a ellos, que me han ayudado con los trámites, las gestiones y la información, siempre con una atención excelente".

El quiosco abrirá todos los días de 8.30 a 15.00 y de 17.30 a 20.00 horas, excepto los lunes y sábados por la tarde, cuando permanecerá cerrado. Con la llegada de Nueva Alea, la confluencia de Arapiles y la laza de Cristo Rey recupera un punto de encuentro y suma un negocio que combina servicio, producto local y cercanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
  2. Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
  3. Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
  4. ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
  5. Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
  6. Reconocimiento a toda una vida 'dedicada a atender al ciudadano
  7. Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
  8. El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional

Un nuevo punto de venta de La Opinión-El Correo de Zamora en Cristo Rey

Un nuevo punto de venta de La Opinión-El Correo de Zamora en Cristo Rey

El tenor Ángel Cortés, finalista de "La Voz", deleita al público en el Concierto Navideño de Zamora con su actuación

El tenor Ángel Cortés, finalista de "La Voz", deleita al público en el Concierto Navideño de Zamora con su actuación

La emoción del Concierto Navideño Cívico-Militar resuena en el Ramos Carrión

Novo sobre la anulación del debate del AVE en Sanabria: "El PSOE estará viendo cómo solventar un problema que ellos solos han creado"

Novo sobre la anulación del debate del AVE en Sanabria: "El PSOE estará viendo cómo solventar un problema que ellos solos han creado"

¿Qué calle estará cortada al tráfico desde este viernes por la mañana en Zamora?

¿Qué calle estará cortada al tráfico desde este viernes por la mañana en Zamora?

Dos zamoranos de 22 y 23 años presentan VitaliZa Producciones con el ciclo "Ritus Sonorum"

Huelga de médicos en Zamora: el impacto es mayor en el hospital que en los centros de salud

Huelga de médicos en Zamora: el impacto es mayor en el hospital que en los centros de salud

De esta manera puedes sacar una sonrisa a los niños zamoranos más necesitados

De esta manera puedes sacar una sonrisa a los niños zamoranos más necesitados
Tracking Pixel Contents