La Liturgia del Vermú confirma sus primeros artistas para su próxima edición

La cultura y la gastronomía son dos de las principales señas de identidad de Zamora, tanto para sus propios habitantes como de cara a su exposición en el exterior. Aunar ambas facetas suele ser una tarea complicada, pero desde 2024 es un poco más fácil gracias a la 'Liturgia del Vermú'. Un proyecto que nació con la idea de fusionar estos dos pilares fundamentales del día a día zamorano y que dentro de unos meses celebrará su tercera edición a cargo del Teatro Principal. Además, lo hará con un cambio de sede, que no será más que una de las muchas sorpresas que tienen preparadas para el próximo 6 de junio.

Una vez conocida la fecha, este viernes se han anunciado los primeros protagonistas de este festival que "celebra la vida, el encuentro y el disfrute", en palabras de los organizadores. Aunque todavía quede más de medio año para que los zamoranos acudan hasta la Fundación Rei Afonso Henriques para conocer una nueva dimensión de la cultura zamorana, ya se sabe que allí encontrarán al músico gallego Carlos Ares y al proyecto Pequeño Rock&Roll, cuya finalidad es acercar la música a los más pequeños de una manera divertida y diferente. En ambos casos, la dirección del Teatro Principal busca "alcanzar nuevas alturas" de cara a la 3ª edición de esta iniciativa.

Asimismo, este anuncio sirve para recordar que las entradas se pondrán a la venta este mismo sábado, 13 de diciembre, a partir de las 17:00 horas. Un momento que deberán programar en sus agendas los más fieles seguidores de 'Liturgia del Vermú', pues los primeros 50 compradores podrán disfrutar de este espectáculo con un precio especial de 30 euros. Una vez completado este cupo, las entradas subirán a 35€ en una oferta que se mantendrá activa hasta el próximo 15 de enero. En cualquier caos, el espacio dedicado para su adquisición será la página web del Teatro Principal capitalino (www.teatroprincipal.org).

Más artistas

Por el momento, la organización no ha querido revelar los nombres del resto de artistas que estarán presentes en la Fundación Rei Afonso Henriques, "un espacio emblemático que invita a redescubrir la ciudad y disfrutar de la música en un entorno único". Sin embargo, a través del cartel ya presentado, se pueden ir haciendo 'porras' sobre quienes serán los elegidos, pues ya son visibles alguna de las letras de sus nombres. Sea como fuere, la margen derecha de Zamora se prepara ya para engalanarse de cara a un evento que se está convirtiendo, poco a poco, en un 'clásico moderno' y que volverá a tomar el protagonismo cultural el 6 de junio de 2026.