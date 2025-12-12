¿Más iluminación en la ciudad? La queja de una vecina abre el debate

La queja de una vecina de la ciudad, publicada en un grupo de Facebook ha abierto el debate entre otros usuarios de esta conocida red social.

La zamorana ha expresado que "se han visto varias zonas bastante oscuras tanto esta mañana como ayer al final del día", mostrando su preocupación por la falta de iluminación en algunos puntos de la ciudad.

La ciudadana sugiere que habría que revisar los sistemas de alumbrado urbano, ya que “quizá convendría revisar y ajustar el alumbrado municipal, por seguridad de todos, no estaría de más comprobar encendidos, temporizadores o posibles averías”.

En su comentario también ha lanzado varias preguntas a otros vecinos para comprobar si se trata de un problema puntual o generalizado:

— “¿Alguien más lo ha notado?”

— “¿En qué zonas os ha pasado?”

— “¿Os ocurre a menudo o solo en momentos puntuales?”

Las reacciones no se han hecho esperar y otros usuarios también han compartido su opinión al respecto. Una vecina compartía que "en la zona del Puente de los Poetas y Campo de la Verdad por las tardes no se ve nada! Da miedo pasear por allí, creo que deberían adelantar el horario de encendido por esa zona".

Otra usuaria explicaba: "confirmo la escasa visibilidad nocturna. Un día como hoy, lloviendo, apenas se veía a los peatones en los pasos en la Avenida del Mengue. Muy peligroso aunque se vaya con precaución. Hay varias calles con farolas estropeadas que crean zonas de total oscuridad e inseguridad".