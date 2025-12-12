Un desfile multitudinario con 16 ramos de Navidad rescata la tradición en Zamora el día 20

Unas 400 personas vestidas con trajes antiguos de las distintas comarcas de Zamora arroparán el desfile de con más de una docena de ramos engalanados de Navidad diferentes por las calles de la capital el próximo 20 de diciembre, abierto a la gente que quiera participar con su propio ramo, que contará con creaciones llegadas desde Asturias, Léon, Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabria, Villablino, Benavente y tendrá lugar a las 18.30 horas desde la plaza de La Marina hasta la plaza de Viriato.

Esta iniciativa para difundir y restaurar la tradición ancestral de estas creaciones para sus en las casas cuando llegan estas fechas, organizada por el Ayuntamiento de Zamora y de la Agrupación Belenista La Morana, incluye el adorno de 16 establecimientos comerciales y escaparates y en barrios de la capital con ramos distintos que darán lugar a la Ruta Urbana de Ramos que se podrá recorrer entre el 15 de diciembre de este año y el 6 de enero de 2026.

El desfile estará amenizado con la música de la Escuela de Folklore de Zamora, de Aulas de Puebla de Sanabria y Benavente, de integrantes Asociación Música y Tradición Popular de Zamora que interpretarán ramos, Villancicos, logas y cantares navideños.

Culto a la naturaleza y al solsticio de invierno

Se trata de réplicas de los ramos confeccionados por iniciativa de grupos de mujeres que se ponían de acuerdo para costearlos como culto a la naturaleza y al solsticio de invierno en los primeros tiempos y en la adaptación de la cultura cristiana como ofrenda a dios por superar alguna desgracia, como fue el caso de la gripe española, lograr algún propósito o para buscar pareja, según las investigaciones de antropólogos e investigadores, explicaron Gago e Iglesias.

El concejal socialista de Comercio, David Gago, destacó la importancia de la labor desarrolladas por La Morana para "rescatar una tradición casi perdida, al borde de la desaparición" que ahora se ponen en valor con la muestra de ramos leoneses, "elemento identificativo de la época prerromana", según expertos, y que esta iniciativa municipal traslada al comercio tradicional de Zamora en estas fechas, explicó el edil para apuntar que esta costumbre sigue viva en el barrio de Carrascal durante las fiestas.

En los tiempos prerrománicos se usaban ramas de árboles perennes para construir el ramo con el que se rendía homenaje a la naturaleza y la fertilidad los días 24 o 25 de diciembre al coincidir cuando los días tienen más horas de luz y simbolizaban la vida en la época con menos horas de sol del año, una simbología que el cristianismo convierte en elementos de expresión de la alegría por el nacimiento de Jesús e incorpora los alimentos como ofrenda.

Talleres gratuitos infantil y juvenil

La Morana pone en marcha un taller didáctico infantil y otro juvenil gratuitos, con 25 plazas cada uno, para que enseñar a construir los ramos con la confección incluida del soporte que tiene forma de árbol sobre el que se van colocando adornos y alimentos como panes, roscas y rosquillas, además de las velas, explicó el presidente de La Morana, Francisco Iglesias Carreño Escudero, una actividad que se extiende al 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de diciembre, para edades de 8 a 14 años y de 15 a 25 años. El horario del taller infantil es de 10.30 a 12.00 horas y el juvenil de 12.00 a 13.30 horas en la sede de la Agrupación Belenista, en la Bajada de San Pablo. Las inscripciones deben hacerse en la web lineazamora.es, de acuerdo con la información facilitada.