La calidad en educación destaca en estos centros escolares zamoranos

La Junta de Castilla y León ha reconocido este viernes varias experiencias de calidad de colegios e institutos zamoranos. Una prueba de que Zamora destaca en educación con propuestas diferentes que enriquecen el aprendizaje de sus alumnos.

Los Premios a las Mejores Experiencias de Calidad 2024-2025 han recaído en los colegios Nuestra Señora del Rocío, por “Aprendizaje y servicio como estrategia pedagógica para el desarrollo integral del alumno”; el CEIP Obispo Nieto y su proyecto “Continuamos con diverpatios” y Santísima Trinidad, centrados en “Innovación e inclusión”.

Además de estos centros de la capital, también ha habido un reconocimiento para el CEIP Magdalena de Ulloa, en Toro, por su iniciativa de mejora de la convivencia.

Premios de Educación 2025 / Ical

También se ha reconocido experiencias desarrolladas en institutos. Es el caso del IES Universidad Laboral, con “Renaturalízate 2024-2025”; el IES María de Molina, por “Educación que cura” y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, premiada por su propuesta de “Implementación de las TIC en la gestión y procesos educativos del centro”.

Premios Extraordinarios de ESO, Bachillerato y FP

Zamora también ha sido protagonista en esta entrega de galardones con el Premio Extraordinario de la ESO a María Calvo Guerrero, estudiante del IES Claudio Moyano.

En la categoría de Bachillerato, el zamorano premiado ha sido Luca Alonso Courtoy, del IES Maestro Haedo, mientras que en FP se llevaba el reconocimiento Kevin Cañibano Pérez, de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento, cursada en el IES Universidad Laboral, junto a Javier Castaño Omañas, del IES Alfonso IX, estudiante de Agraria.

La lista de premiados zamoranos la completa Inés Fermoselle Martín, Premio Extraordinario de Música , Danza y Artes Plásticas y Diseño. Ella es alumna del Conservatorio de Música Miguel Manzano, donde estudia saxofón.

Talento y dedicación de la comunidad educativa

La Consejería de Educación, Rocío Lucas, ha presidido estos Premios de Educación 2025, que celebran el talento y la dedicación de aquellos docentes, equipos directivos y estudiantes cuyo trabajo ha sido distinguido en los últimos cursos con premios nacionales y autonómicos.

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid se ha convertido en el punto de encuentro de esta cita anual, donde 141 miembros de la comunidad educativa de Castilla y León han sido reconocidos con estos galardones.

Premios de Educación / Ical

Durante su intervención, Lucas ha querido destacar que el departamento que dirige cierra un año de logros y abre otro de lleno de retos. “Hoy celebramos ese talento. Celebramos el compromiso de los docentes que creen, firmemente, que cada clase cuenta. Celebramos el tesón de los estudiantes, que se levantan cada día con la convicción de que el esfuerzo no es una rémora, sino un trampolín. Celebramos el apoyo de las familias, que sostienen silenciosamente el camino formativo de sus hijos. Y celebramos, en definitiva, una idea que resume lo mejor de esta tierra: la certeza de que la excelencia no es un privilegio, sino una actitud”.

129 premios autonómicos y 12 nacionales

Durante la gala, se han entregado los Premios Extraordinarios de ESO a 14 estudiantes, 16 Premios Extraordinarios de Bachillerato y 37 Premios Extraordinarios de FP, cuyo objetivo es reconocer de forma oficial el excelente rendimiento académico de los alumnos de la Comunidad. Asimismo, la Consejería de Educación ha concedido a 12 estudiantes los Premios Extraordinarios de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño con las mejores calificaciones académicas y que recibieron las puntuaciones más altas en las pruebas con las que concurrieron a los galardones. A continuación, se han entregado los Premios a las Mejores Experiencias de Calidad a 50 centros.

Asimismo, la Consejería de Educación también ha querido reconocer el trabajo de aquellos que han sido premiados en el ámbito nacional. De esta forma, se han entregado reconocimientos al Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón y Cajal de Valladolid por su proyecto "Tejiendo redes seguras", galardonado por la Agencia Española de Protección de Datos por las buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos personales para un uso responsable y seguro de Internet para los menores.

Asimismo, también se ha querido valorar el esfuerzo de dos estudiantes que han conseguido en la edición de 2022 los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior y de nueve profesores de seis centros educativos galardonados con los Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la competencia digital del alumnado.