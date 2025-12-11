Zamora busca ser referente tecnológico en Europa aprovechando la inteligencia artificial y el almacenamiento de datos

Zamora mira al futuro con la vista puesta en aprovechar las bondades de la inteligencia artificial para destacar en cuanto al almacenamiento y gestión de datos. El evento Z-Data Experience, organizado por AIR Institute, sirvió para explicar cómo se está desarrollando el Espacio de Datos de Zamora.

"La meta de este proyecto es clara: fomentar el emprendimiento local y atraer talento e inversión a Zamora, transformando la ciudad en un auténtico referente tecnológico", señaló en su intervención Javier Gonzalo Andrés, ingeniero informático e investigador de AIR Institute, encargado de presentar esta iniciativa a los asistentes a la jornada, celebrada en el Consejo Consultivo de Castilla y León.

El Espacio de Datos, según el ponente, servirá para generar oportunidades de negocio y empleo cualificado en Zamora, "además de fijar población, que es algo que nos hace mucha falta", subrayó. "En definitiva, podrá convertir a Castilla y León en referente digital en Europa y hacer que los datos trabajen para mejorar la vida de las personas", añadió.

Espacios seguros para el almacenamiento de datos

Los datos se han convertido en algo tan valioso que las empresas buscan entornos seguros y esa es la oportunidad que se quiere aprovechar desde Zamora. "Es clave crear entornos como este centro especializado, donde trabajamos para que los datos se puedan compartir de manera segura y confiable", apuntó Gonzalo Andrés.

Un servicio que, además, puede ser útil para diferentes actores, "como empresas, administraciones, universidades o centros de investigación", puso como ejemplos.

El ingeniero informático Javier Gonzalo presenta Espacio de Datos Zamora / Jose Luis Fernández

La clave para que estos diferentes organismos confíen en lo que se les ofrece desde este centro es que "cada participante mantiene su control sobre los datos que comparte, con quién y en qué condiciones. Es decir, se mantiene la soberanía del dato y en nuestra propia infraestructura", detalló. Un lugar perfecto para esa relación entre empresas que quieran compartir datos generados con calidad y consumidores que quieren aprovechar esa economía de datos. "Nosotros somos los que creamos los conectores y ese ecosistema seguro para compartir", señaló.

El desarrollo de propuestas de este tipo fomentan la innovación y la competitividad, impulsa la colaboración entre empresas, apuesta por la soberanía digital, garantizan la privacidad "y ayuda a impulsar sectores estratégicos como salud, energía o manufactura, creando un ecosistema de confianza, con un control real por parte de los usuarios", añadió.

Un nuevo lenguaje

Además del Espacio de Datos de Zamora, la jornada contó con expertos sobre inteligencia artificial en diferentes ámbitos.

Antonio Ortiz, durante su conferencia. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Desde Málaga, Antonio Ortiz —también conductor del evento— habló sobre el lenguaje de la IA, haciendo hincapié en que se debe pensar de una manera nueva cuando uno se enfrenta a una tecnología diferente, por lo que hay que codificar el lenguaje humano de una manera distinta, invirtiendo el razonamiento. "Hay que darles todos los datos a los modelos de lenguaje con un mecanismo de aprendizaje", explicó, especificando que la IA generativa de 2025 "se le entrena por un modelo de aprendizaje por refuerzo, enseñándole a algo que podría ser parecido a razonar". Por último, Ortiz indicó que la IA "debe usarse como un apoyo, no como un agente autónomo".

Aurora López, de Getronics, durante su intervención / Jose Luis Fernández

Desde la empresa Getronics, Aurora López, se centró en la necesidad de imprimir valor a los datos. "La ingeniería del prompt será la profesión del futuro", vaticinó, para aconsejar a los estudiantes presentes que centren su formación en disciplinas como la automatización del dato y cómo compartirlo, siempre con el marchamo de calidad.

"El dato es un activo muy valioso. Si está muerto, no se monetiza, hay que vincularlo a la economía y al territorio para que, con toda esta innovación, genere impacto", indicó.

Más allá de la economía del prompt

La jornada no solo analizó los datos desde el punto de vista puramente económico. También hay una visión altruista de este campo, la que aportó Elisa Manzanero, de la ONG Data for good Madrid, centrada en establecer un puente entre los científicos de datos con las organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para colaborar e impulsar el uso adecuado de sus datos en un propósito por el bien común. "Son asociaciones que, normalmente, no tienen capacidad para trabajar con datos y nosotros les ayudamos para que los cuiden, ahorren tiempo y enseñar qué les puede aportar", explica.

Se utilicen como se utilicen los datos, es necesaria una legislación para este campo y sobre ello habló Juan Ignacio Leo Castela, quien explicó la nueva arquitectura jurídica del Espacio Europeo de Datos. Fue en 2024 cuando se publicó el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, "único en el mundo", subrayó.

"Había un clima de inseguridad jurídica al respecto y viene a aportar algunas certezas en torno a elementos fundamentales, como qué características debe tener la IA para la que sea confiable y no se perciba como una amenaza, sobre todo en cuando al uso que se hace de nuestros datos", señaló el experto sobre un reglamento que ya se está considerando en otros países.