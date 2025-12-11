¿Cuantos habitantes ha ganado o perdido tu pueblo de Zamora en el último año?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La capital y Benavente ganan población en una provincia que se despuebla

Las cifras oficiales de población estiman en 165.275 las personas que viven en la provincia de Zamora, 557 menos que el año anterior. Zamora capital, sin embargo, sube 309 habitantes y se coloca en 59.815, mientras Benavente presenta también buena salud demográfica con 63 vecinos más lo que la coloca con 17.309.

Por contra, Toro y Morales del Vino son los pueblos que más habitantes han perdido en el último año. Morales ha perdido 45 habitantes, aunque sigue por encima de los tres mil (3.040), mientras Toro retrocede en 36 y se coloca con 8.336.

