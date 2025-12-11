Zahara, cantante: "La canción es un lugar de diversión, pero también un espacio de resistencia"

La cantante y compositora jienense actúa el jueves, día 11 de diciembre, nuevamente sobre el escenario del Teatro Principal de Zamora.

Regresa a Zamora con "Acustiquísimos". ¿Qué encontrará el público que vaya al Teatro Principal?

Estuve hace unos años con "_juno" en un concierto precioso y hace bastantes años toqué también y me atrevería a decir que en un formato parecido. Ese día lo recuerdo con mucho cariño porque lo pasé de tapas con Héctor de Miguel (Quequé). Quienes vengan a este "Acustiquísimo" me verán sola en el escenario con mis guitarras, mi piano y el omnichord, revisitando canciones de todas mis etapas desde un lugar muy primitivo y visceral. Es un formato donde lo delicado puede volverse tierno y lo intenso, de repente, desbordarse. La cercanía del Teatro Principal ayudará mucho a eso, seguro.

¿Qué implica para usted este formato tan desnudo?

Me permite reencontrarme con mis canciones en su estado más esencial. Todo lo que sucede depende de la emoción del momento y de cómo me encuentre. Hay una estructura pensada, pero cada canción respira diferente según cómo esté yo, el público o lo que Sergio va creando desde la mesa con loops y delays. Es un formato en el que me lo paso increíble y puedo pasar de la risa a los lagrimones en cuestión de segundos. Me siento super libre en el escenario, puedo cambiar de repertorio de un día para otro, siento que todo está vivo a muchos niveles y que puedo expresarme con mi voz de una forma que solo sucede en estos conciertos.

En esta gira lo combina con los conciertos en salas. ¿Qué le brinda cada tipo de recital?

Los "Acustiquísimos" son un viaje tierno y vulnerable. Es estar sola, contando y cantando desde un lugar muy íntimo. La gira de salas es lo contrario, en el mejor sentido, es energía, baile, electrónica en directo con Martí, Manuel y Mole, y todo un concepto artístico con bailarinas, visuales y una puesta en escena muy cuidada. Me encanta poder moverme entre estos dos mundos, es muy divertido y, además, necesito las dos energías.

¿Qué es para usted la canción?

Estoy fascinada por el poder de las canciones, de cómo atraviesan hogares, vivencias, identidades; cómo nos forjan, nos acompañan, nos empujan. La canción es un lugar de diversión, pero también un espacio de resistencia. Aunque escriba desde lo íntimo, siempre aparece lo político, lo que me afecta, lo que cuestiono. Para mí es una forma de gritar y no acabar quemando contenedores, pero también un lugar donde puedo pensar, ordenar y transformar lo que vivo. Es un lenguaje que me permite ser honesta y que a la vez se convierte en algo compartido. Las canciones son lo más.

En su último disco "Lento Ternura" hay una canción titulada "La violencia". ¿Por qué surgió?

"Lento Ternura" nació intentando huir de las narrativas de violencia del disco "Puta", pero me di cuenta de que no se podía escapar tan fácilmente. La violencia llega al final del proceso del disco como una aceptación "vale, tía, tú quieres salir de lo que te ha pasado, pero eres eso también". Es una canción que resume cómo me sentí después de vivir todo lo que viví con "Puta".

El disco "Puta" a nivel artístico fue un hito que jamás imaginé tener, pero, a nivel emocional, me dejó en un lugar muy duro. Me obligó a mirar cosas que antes no quería ver y a convivir con ellas.

Visto con perspectiva ¿qué supuso "Puta"?

Fue un disco facilísimo de hacer y dificilísimo de vivir. Mientras hacía las canciones sentía fascinación y energía. Lo complicado vino después al tener enfrentarme a todo lo que removía en mí y fuera de mí. A nivel artístico fue un hito que jamás imaginé tener, pero, a nivel emocional, me dejó en un lugar muy duro. Me obligó a mirar cosas que antes no quería ver y a convivir con ellas. Con el tiempo entiendo su importancia, pero entonces fue devastador y, por mucho que me haya dado, deseo cada día no haber vivido lo que lo inspiró.

¿Hay un antes y un después tras su éxito?

Sí. Nunca aspiré a tener un disco como "Puta", así que haberlo conseguido me liberó más que presionarme. No quería superarlo ni competir con él; esa lógica de la superación constante me parece agotadora y una trampa del momento actual. Lo que vino después fue libertad para crear sin esa carga y la satisfacción de saber que tengo en mi carrera un disco que pasará a la historia de la música de este país.

Zahara / Cedida

Su último trabajo lo produce usted. ¿Qué le movió a hacerlo?

Sentí que era el momento. Había producido antes con Martí , para "_juno" y para María José Llergo o Chica Sobresalto, pero nunca había asumido la responsabilidad sola. Después de "Puta" necesitaba encontrarme a mí misma desde todos los lugares, letra música, pero también en lo sonoro. El proceso fue duro, con jornadas larguísimas, hasta dar con el sonido que quería, pero ese esfuerzo se convirtió en aprendizaje y en una forma de reconexión personal. Las últimas canciones del disco las compuse, grabé y produje en el mismo día. Me sentí muy orgullosa de no haberme rendido y haber seguido estudiando y trabajando.

¿Necesitan las mujeres mayor visibilidad en la música?

Sí. Hay más mujeres liderando proyectos y trabajando en la industria, pero sigue siendo muy difícil verlas en puestos técnicos o en los carteles de los festivales. Lo noto cada vez que salgo a tocar. Este verano, en muchos festivales, era la única mujer del cartel o una de las pocas. A eso se suma la incomodidad que sigue generando que una mujer alce la voz; la reacción violenta que generó "Puta" fue una prueba clara. Aun así, somos más. Y eso ya está cambiando las cosas, ahora solo falta que quienes gestionan, programan y contratan se den cuenta .