Datos del padrón en los pueblos de ZamoraRehabitare: Vivienda social en ZamoraDos jóvenes zamoranos de 22 y 23 años crean VitaliZa produccionesEl ramo leonés regresa a ZamoraLucía Méndez, premio Francisco de Cossío
El tenor Ángel Cortés, finalista de "La Voz", deleita al público en el Concierto Navideño de Zamora con su actuación

La Banda de Guerra del Regimiento de Ingenieros de Salamanca, dirigida por Alejandro Fernández, fue la protagonista, junto al barítono Alberto González y el tenor Ángel Cortés, de la tercera edición del Concierto Navideño de Música Cívico Militar, organizado por el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en el Teatro Ramos Carrión.

La emoción del Concierto Navideño Cívico-Militar resuena en el Ramos Carrión

La emoción del Concierto Navideño Cívico-Militar resuena en el Ramos Carrión

Alejandra Bonel García

B. Blanco García

B. Blanco García

Marchas militares, villancicos, himnos e incluso jotas aragonesas. Un variado repertorio se pudo escuchar —y disfrutar— este jueves en el Teatro Ramos Carrión, que acogió la tercera edición del Concierto Navideño de Música Cívico Militar, organizado por el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, consolidándose con un rotundo éxito, a tenor del lleno absoluto del teatro, puesto que las invitaciones para este evento se agotaron en poco tiempo.

III Concierto Navideño de Música Cívico Militar.

III Concierto Navideño de Música Cívico Militar. / Victor Garrido / LZA

Un ejemplo claro de que la música en directo gusta en Zamora y que el foro del periódico ofrece actividades culturales que dinamizan la ciudad, esta vez, como prólogo de la inminentes fiestas navideñas. Música y participación de fuerzas militares y civiles para promover los valores cívicos y fortalecer el vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

Los protagonistas musicales

En esta ocasión, la agrupación invitada fue la Banda de Guerra del Regimiento de Ingenieros de Salamanca, dirigida por el maestro cabo Alejandro Fernández Alonso.

Junto a ellos, también participaron los integrantes de la Banda de Música de Zamora, con el maestro Manuel Alejandro al frente.

III Concierto Navideño de Música Cívico Militar.

Jesús Ramos, durante su intervención. / Victor Garrido / LZA

Tras la presentación del acto por parte de Carmen Ferreras, directora del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, el concierto cívico militar fue conducido por la voz de actor zamorano Jesús Ramos, sobre un escenario decorado con toques navideños a cargo de José Vidales.

También contó con la colaboración de la Real Cofradía del Santo Entierro, que preside Ricardo Alonso Galán, y la ayuda del teniente José Luis González, director del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y relaciones públicas de la real cofradía.

Un tenor que triunfó en "La Voz"

No solo hubo música instrumental, sino que el repertorio también incluyó las interpretaciones del teniente coronel Alberto González, barítono, y el tenor Ángel Cortés, agente de la Policía Nacional al que a muchos de los presentes les sonaría su cara, puesto que fue finalista en el concurso de televisión "La Voz" en 2019.

III Concierto Navideño de Música Cívico Militar.

El policía nacional y tenor, Ángel Cortés. / Victor Garrido / LZA

De esa época, Cortés recuerda que se presentó animado por sus familiares y amigos, aunque, al principio, estaba con reticencias "ya que es un formato de televisión donde consideraba que mi género musical no iba a tener mucho recorrido". Tuvo que darle al final la razón a quienes le animaron a probar suerte. "No solo pasé las audiciones a ciegas, sino que en algunos fue incluso el concursante más votado y llegué hasta la final, por lo que, para mí, fue un sueño vertiginoso", asegura.

Aunque no ganó el concurso, se queda con "haber podido acercar a muchas familias la música lírica, sobre todo a la gente joven".

III Concierto Navideño de Música Cívico Militar.

III Concierto Navideño de Música Cívico Militar. / Victor Garrido / LZA

De su excelente voz se pudo disfrutar en el Ramos Carrión con canciones como "El novio de la muerte" o la jota "Te quiero, morena".

Un repertorio muy variado

El público pudo escuchar obras tan variadas como "El Churri de San Lázaro", compuesta por el toresano David Rivas, "Romance de Leandro", el zamoranísimo "Bolero de Algodre", "El abanico", "La bejarana" o "Te quiero morena", junto a sinfonías enfocadas a estas fiestas, como "Noche de paz", "Adeste fideles" o "Campana sobre campana", interpretada por ambos cantantes, junto a la Banda de Música de Zamora.

Noticias relacionadas y más

Toda una entrada musical hacia la Navidad, antes de finalizar el primer trimestre del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que pondrá el colofón a 2025 el próximo jueves, 18 de diciembre, con el pregón de Navidad, a cargo del sacerdote Juan José Carbajo, en el salón de actos del Seminario de San Atilano.

La emoción del Concierto Navideño Cívico-Militar resuena en el Ramos Carrión

