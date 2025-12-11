Este sábado comienzan los conciertos del ciclo "Ritus Sonorum"
La entrada es libre hasta completar el aforo
La provincia de Zamora acogerá durante los próximos meses el ciclo de conciertos "Ritus Sonorum", una experiencia cultural que combina visitas guiadas en templos reconocidos de la provincia con conciertos de música en directo.
La finalidad de estos conciertos se traduce en combinar historia, espiritualidad y música en espacios de gran valor patrimonial”, explican desde VitaliZa Producciones.
Para el mes de diciembre:
- 13 de diciembre: Iglesia de San Pedro de la Nave — Trío vientos | Nacor Blanco (El Campillo)
- 20 de diciembre: Convento de San Francisco Fermoselle — Dúo Victiren (Fermoselle)
- 27 de diciembre: Convento de San Francisco Alcañices — Gaucho Dúo (Alcañices)
Todo los sábados las visitas guiadas empiezan a la 17:15 y los conciertos desde las 17:30.
Entrada
La entrada será libre con invitación, hasta completar aforo y los pases pueden recogerse en la Librería Diocesana, sita en la calle de Ramos Carrión 18, o bien en el templo correspondiente desde 20 minutos antes de empezar la visita guiada.
Colaboración
El proyecto, que persigue pretende ofrecer una oferta cultural accesible y abrir una nueva vía para vincular al público con el patrimonio histórico y artístico de Zamora, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, de la Diócesis de Zamora y ZamorArte así como la Fundación Caja Rural de Zamora.
