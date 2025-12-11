Un rapero de éxito, el matemático más mediático, un torero de casta y un polémico mecánico, ¿por qué coinciden en Zamora?

Protagonistas de primer nivel en la cuarta edición del congreso Ahora Ilusión, organizado por Miguel de Lucas, hará que, un año más, este encuentro vuelva a ser todo un éxito de público.

La cita de este año será los días 27 y 28 de febrero, en el Teatro Ramos Carrión. Dos jornadas intensas donde habrá conferencias, charlas, encuentros, mesa redonda e incluso un programa de radio en directo.

Precio ajustado para el congreso

El precio de las entradas, que se pondrán a la venta próximamente en la web del Teatro Ramos Carrión, tiene un precio de 20 euros. “Son entradas muy económicas, teniendo en cuenta que habrá cinco charlas de conferenciantes de primer nivel”, apunta De Lucas, quien también añade que “teniendo en cuenta a aquellas personas que no puedan permitirse este precio, también hay actividades de acceso libre”, invita.

El promotor del congreso, Miguel de Lucas (derecha), con Narciso Prieto. / A. P. (Archivo)

Este año, el Premio Ahora Ilusión recaerá en el mecánico más viral de las redes sociales, Ángel Gaitán, quien es una persona “que ha sabido utilizar su visibilidad para generar bien a los demás”, apunta el organizador del congreso.

Además, con la participación de Gaitán, también se intentará atraer a público más joven a este tipo de eventos, puesto que la media de los participantes del congreso Ahora Ilusión se sitúa por encima de los treinta años.

Del barrio de Pan Bendito a Zamora

La entrega del premio será el primer día del congreso, el 27 de febrero, a las 20 horas, tras la inauguración oficial, aunque horas antes ya se abrirán las puertas del teatro para recibir a Juan Manuel Montilla, más conocido por su nombre de rapero, El Langui, con su grupo La Excepción.

El Langui, durante su visita a 'La Revuelta' / RTVE

Todo un ejemplo de superación, que compartirá con los asistentes sus experiencias vitales y los retos que ha logrado superar con esfuerzo y mucha ilusión, como es el lema de este congreso.

Mesa redonda y radio en directo

A las 18.00 horas se organiza una mesa redonda bajo el título “El poder de ilusionarse”, donde se debatirá sobre la importancia de la salud mental.

Tanto esta mesa redonda como la entrega del premio a Ángel Gaitán serán de acceso gratuito, al igual que la grabación del programa de RNE “Espacio en blanco”, un habitual ya en este congreso, con la presencia de Miguel Blanco, quien aprovechará su estancia en Zamora para dar protagonismo a la provincia y hablar de varios misterios todavía sin desvelar.

La cita radiofónica será el sábado 28 de febrero a las 20.00 horas.

Las matemáticas, pura ilusión

Otro de los invitados más especiales de esta edición será Eduardo Sáez de Cabezón, el matemático de la Universidad de la Rioja, famoso por presentar el programa “Órbita Laika” en TVE.

Sáenz de Cabezón, en el programa "Órbita Laika" / Cedida

El sábado, a las 13.15 horas, promete convencer a los zamoranos “de que las matemáticas también pueden ilusionar”, adelanta Miguel de Lucas.

De una familia muy taurina

Los aficionados a los toros podrán escuchar a las 18.00 horas la conferencia de Fran Rivera, quien llega a Zamora para hablar del miedo y cómo él ha podido superarlo, tanto en la plaza como en la vida.

Francisco Rivera / EUROPA PRESS

La lista de conferenciantes para esta cuarta edición del congreso Ahora Ilusión se completan con Montse Hidalgo, oradora motivacional, empresaria y experta en felicidad, y la psicóloga María Jesús Álava.

Zamora, en el centro de la ilusión

La cuarta edición del congreso Ahora Ilusión vuelve a contar con el apoyo de la Diputación Provincial de Zamora y la Fundación Caja Rural y ofrece un programa completo, con variedad de invitados, para volver a poner a Zamora en el epicentro de la ilusión del país.