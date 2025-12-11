El ramo leonés regresa a Zamora para incentivar el comercio local en Navidad
Segundo año en que se instala este adorno de origen prerromano en el centro de la ciudad
La tradición del ramo leonés sobrevive en Zamora. Por segundo año consecutivo, esta ornamentación de origen prerromano se ha instalado en el centro de la ciudad para incentivar las compras en el comercio local, como ha explicado David Gago, concejal concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.
"Un ramo típico de nuestra tierra" confeccionado por la Agrupación Belenista La Morana que el año pasado fue instalado junto a la iglesia de Santiago el Burgo y que este año se muda unos metros más adelante, en la calle Santa Clara, frente al Palacio de los Momos.
El origen del ramo leonés está relacionado con el solsticio de invierno y el culto al árbol, como depositario del espíritu de la naturaleza y al que hay que propiciar una ofrenda. Cada año son más los ramos leoneses de Navidad en la provincia de Zamora y este año se ha puesto en valor una vez más en la capital zamorana.
El ramo leonés, que en un principio era una simple rama vegetal de un árbol cualquiera, a lo largo del tiempo fue sustituido por un soporte de madera de muy distintas formas, predominantemente triangulares. Y tal y como se hacía tradicionalmente, se adorna con flores, rosquillas o roscas, cintas, telas, velas y hasta frutas del tiempo, dependiendo del lugar. El mundo cristiano adoptó este tradicional ramo leonés llevándolo a la iglesia en estas fechas y ofreciéndoselo al niño Dios acompañado de un cántico en cuyo texto se recuerda su nacimiento, vida y milagros y hasta su muerte, según recuerda el catedrático Emiliano Pérez Mencía.
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años