El ramo leonés regresa a Zamora para incentivar el comercio local en Navidad

La tradición del ramo leonés sobrevive en Zamora. Por segundo año consecutivo, esta ornamentación de origen prerromano se ha instalado en el centro de la ciudad para incentivar las compras en el comercio local, como ha explicado David Gago, concejal concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

"Un ramo típico de nuestra tierra" confeccionado por la Agrupación Belenista La Morana que el año pasado fue instalado junto a la iglesia de Santiago el Burgo y que este año se muda unos metros más adelante, en la calle Santa Clara, frente al Palacio de los Momos.

El origen del ramo leonés está relacionado con el solsticio de invierno y el culto al árbol, como depositario del espíritu de la naturaleza y al que hay que propiciar una ofrenda. Cada año son más los ramos leoneses de Navidad en la provincia de Zamora y este año se ha puesto en valor una vez más en la capital zamorana.

El ramo leonés, que en un principio era una simple rama vegetal de un árbol cualquiera, a lo largo del tiempo fue sustituido por un soporte de madera de muy distintas formas, predominantemente triangulares. Y tal y como se hacía tradicionalmente, se adorna con flores, rosquillas o roscas, cintas, telas, velas y hasta frutas del tiempo, dependiendo del lugar. El mundo cristiano adoptó este tradicional ramo leonés llevándolo a la iglesia en estas fechas y ofreciéndoselo al niño Dios acompañado de un cántico en cuyo texto se recuerda su nacimiento, vida y milagros y hasta su muerte, según recuerda el catedrático Emiliano Pérez Mencía.