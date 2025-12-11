Programa de Navidad en Zamora: más de una treintena de actuaciones y 120 sesiones de talleres

Un programa repleto de actividades para todos los públicos donde la actividad en la calle vuelve sea la nota dominante. Ese es el objetivo que persigue el programa de Navidad impulsado por el Ayuntamiento de Zamora. Programa compuesto por 33 actuaciones musicales desde el día 18 de diciembre hasta el 6 de enero, día de Reyes, entre las que se incluyen pasacalles y dos grandes conciertos en la Plaza Mayor.

Actividades a las que se suma la ruta por una docena de belenes y un mercado de Navidad, con al colaboración de la Ventana Market. Asimismo, se ofertan 120 sesiones de talleres que se van a desarrollar en múltiples escenarios, incidiendo en los barrios, donde este año se duplican las actividades.

Temporada que este año llega bajo el lema de "Feliz Zamoravidad", apostando por Zamora como una ciudad "que mola". Carteles realizado por Martinde que resaltan lo "zamaravillosa" que es esta época del año en una Plaza Mayor que respira ambiente navideño.

Como novedades el concejal de Promoción Económica, David Gago, ha apuntado el concierto tributo a Mecano que se celebrará el sábado 20 de diciembre a las 19.00 horas en la Plaza Mayor. Días en los que no faltarán los recitales de villancicos y la ambientación en el Mercado de Abastos para convertirlo en "un espacio de ocio, un espacio de disfrute y un espacio de encuentro para todos los zamoranos y para todas las zamoranas", destacóGago.

Las charangas también tendrán su protagonismo con una peculiar batalla el sábado 27 de diciembre para dar paso a la NocheNueva, que ya se ha convertido en un espectáculo que no puede faltar. Al igual que el año pasado, la fachada de la iglesia de San Juan será el escenario en el que se proyecte.

Llegada de los Reyes Magos

El Cartero Real visitará Zamora el día 3 de enero para recorrer el centro desde la Plaza de la Marina hasta la Plaza Mayor acompañado de diferentes pajes para que los niños depositen sus cartas. Finalmente, en la Plaza Mayor habrá un espectáculo de luz y sonido y estarán a disposición las sacas de los Reyes Magos para que los niños más rezagados echen sus cartas y lleguen a tiempo para esa mágica noche del día 5 de enero.

El 5 de enero, serán los Reyes Magos los que lleguen desde el barrio de Carrascal por la mañana para partir la comitiva a caballo al mediodía desde la Fundación Rey Alfonso Henriques, precedidos de la banda de cornetas y tambores de Ciudad de Zamora, por el Puente de Piedra y Plaza Santa Lucía hasta llegar a la Plaza Mayor, donde le esperarán los coches oficiales para hacer el recorrido típico por las calles de la ciudad, avisando de que han llegado los Reyes. Por la tarde, tendrá lugar la tradicional cabalgata.

Actividades en La Alhóndiga

La Alhóndiga se convierte esta Navidad en un espacio importante para el disfrute, sobre todos, de los menores de la ciudad. Espacio en el que se instalará un sorprendente Belén que no dejará indiferente.

"En esta ocasión es un Belén gigante infantil en formato pop-up, inspirado en el emblemático Belén napolitano del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Un montaje único que esperamos despierte la imaginación tanto de pequeños como de mayores", indicó la concejal de Juventud, Sara de la Higuera-.

Además, el espacio contará con un photocall navideño y un buzón real para que todos los niños y niñas puedan depositar sus cartas.

También, acogerá el espectáculo "Melodías de un cuento de invierno", a cargo de la Banda de Música de Zamora, que interpretará diferentes piezas alrededor del Belén el 22 de diciembre a las 20.00 hora y el 29 de diciembre a las 12.00 horas.

PROGRAMA DE NAVIDAD 2025-2026

JUEVES 18 de diciembre

-19.00.- Actuación de baile a cargo de la Escuela Ritmo Lugar: Plaza Mayor

VIERNES 19 de diciembre

-11.30.- Apertura del Mercado Navideño Lugar: Plaza de la Constitución

TOBOGÁN DE LA NAVIDAD ( Del 19 al 5 de enero) De 12.00 a 14.00 horas. De 16.30 a 20.30 horas

24, 31 de diciembre y 5 de enero de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero

Lugar : Plaza de Claudio Moyano Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

16.45 GORROS NAVIDEÑOS

17.45 ÁRBOL DE NAVIDAD

18.45 MANOS PAPÁ NOEL

19.45 ESTRELLAS NAVIDEÑAS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-20.00.- Pregón de Navidad a cargo de Don Narciso Prieto Martín y Doña María Antonia Martorell Poveda y recital de villancicos y cantos de invierno a cargo del colectivo etnográfico "Ancha es Castilla". Lugar: Teatro Principal. Retirada gratuita de invitaciones a partir del 12 de diciembre

-20.30.- Concierto a cargo del Coro Sacro "Jerónimo Aguado" Lugar: Iglesia de San Lázaro

SÁBADO 20 de diciembre

-12.00.- Pasacalles a cargo de la Banda de Música Maestro Nacor Blanco Lugar: Zona centro

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 ÁRBOL DE LOS DESEOS

13.30 BARBA DE PAPA NOEL

16.45 JUEGOS (NARANJA LIMÓN)

17.45 PINTACARAS

18.45 BUSQUEDA DEL ELFO

19.45 JUEGOS DE EQUIPOS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-19.00 - Concierto. Bienvenido al lugar en el que eres feliz Tributo a Mecano. Lugar: Plaza Mayor

-20.00.- "Concierto de Navidad" a cargo de la Banda de Música de Zamora, Lucía Gonzalo y Ana Castro. Lugar: Teatro Principal

-20.00.- CUENTO DE NAVIDAD con Antonio García Barbeito "EL DÍA QUE JESÚS NO QUERÍA NACER". Lugar: Paraninfo del Colegio Universitario. Entrada donativo: 5 euros (a favor de la Asociación Corriendo por el corazón de Hugo) No recomendado para menores de 12 años. Organiza: Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias

DOMINGO 21 de diciembre

-11.00.- Papanoelada motera Lugar: Plaza Mayor

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 JUEGOS (CHARCA ORILLA)

13.30 JUEGOS (CASAS)

16.45 JUEGOS (ME PICA)

17.45 JUEGOS (EL SILBATO)

18.45 JUEGOS (PSICÓLOGO)

19.45 JUEGOS (QUITA COLAS)

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-18.00.- Concierto a cargo de La Bigornia. Lugar: Barrio de Olivares - Iglesia de San Claudio

-19.00.- Concierto a cargo de Cantigas Aos Domingos. Lugar: Barrio de Cabañales - Convento de Dominicas Dueñas

LUNES 22 de diciembre

-12.00 y 18.00.- MAGIA EN LA CIUDAD - "AloKayto". Lugar: Salón de actos de la Alhóndiga Entrada libre hasta completar aforo

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 PULSERAS CASCABEL

13.30 CALCETÍN DE NAVIDAD

16.45 CADENA DE POSTALES

17.45 ÁRBOL DE LOS DESEOS

18.45 MARCAPÁGINAS

19.45 EXPERIMIENTO (SLIME)

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-18.00.- Navidad Cuza 2025 Lugar: Plaza Mayor. Recogida de juguetes nuevos para donar acompañado de actuaciones musicales, sorteos, juegos y muchas más sorpresas para finalizar con precampanadas

-19.00.- Animación de calle. Asociación Etnográfica Bajo Duero. Zona Centro

-20.00.- CUENTO DE NAVIDAD. "Melodías para un cuento de invierno" Banda de Música de Zamora. Lugar: Sala de exposiciones de la Alhóndiga

-20.30.- La Navidad en el Mercado Zambomba de Jerez. Lugar: Mercado de Abastos Temporal

-20.30.- Concierto a cargo de la Coral Ciudad de Zamora. Lugar: Barrio San Esteban-La Lana. Iglesia de San Torcuato

MARTES 23 de diciembre

-12.00 y 17.15- MAGIA EN LA CIUDAD. "TIN" a cargo de Dani García. Lugar: Salón de actos de la Alhóndiga Entrada libre hasta completar aforo

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 CARRERA DE RELEVOS

13.30 BÚSQUEDA A CIEGAS

16.45 BÚSQUEDA DEL ELFO

17.45 JUEGOS (CASAS)

18.45 NAVIDAD EN UN VASO

19.45 BINGO NAVIDEÑO

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-19.30.- Concierto a cargo del Coro Sacro "Jerónimo Aguado" Lugar: Barrio de Las Viñas - Iglesia María Auxiliadora

-19.30.- Animación de calle. Coral Ciudad de Zamora. Zona Centro

.20.30.- Concierto a cargo de Aures Cantibus. Lugar: Barrio Valorio-San Lázaro. Iglesia de San Lázaro

MIÉRCOLES 24 de diciembre

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 JUEGOS POPULARES

13.30 BINGO NAVIDAD

16.45 JUEGOS EL PISTOLERO

17.45 PINTACARAS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

VIERNES 26 de diciembre

-12.00 y 18.00 - MAGIA EN LA CIUDAD. "Magia de altura" a cargo de Edu el Mago Lugar: Salón de actos de la Alhóndiga Entrada libre hasta completar aforo

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 GUIRNALDA NAVIDAD

13.30 DECORAMOS GALLETAS

16.45 PINTAMOS CON DEDOS

17.45 CARTA A LOS REYES

18.45 EL RETO DE LOS DADOS MÁGICOS

19.45 TALLER DE ADIVINANZAS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-18.30.- Pasacalles "Villancicos con luz" - Ruta musical solidaria. Pza. Castilla y León, Pza. Constitución, Pza. Sagasta, Iglesia San Vicente Martir Organiza: Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias

-18.30.- Concierto a cargo de la Asociación Etnográfica Bajo Duero Lugar: Barrio de Pantoja - Iglesia de Lourdes

-19.30.- Concierto a cargo de Aures Cantibus Lugar: Museo Etnográfico

-19.30.- Pasacalles Charanga Matraca Zona Centro

SÁBADO 27 de diciembre

-De 12.00 a 20.00 horas.-Batalla de charangas navideña. Lugar: Plaza Mayor y alrededores

-12.00.- Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Zamora. Lugar: Zona centro

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 NAVIDAD EN UN VASO

13.30 PULSERAS SONORAS

16.45 CARRERA DE RELEVOS

17.45 POLIS Y CACOS

18.45 PAÑUELO JUEGO POPULAR

19.45 QUITA COLAS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-12.30.- La Navidad en el Mercado Cocinamos con los niños. Lugar: Mercado de Abastos Temporal

-21.00.- NOCHENUEVA . "Espectáculo de luz y sonido para dar la bienvenida al nuevo año" Creado por Miguel Álvarez @hilarama_inadapado. Lugar: Plaza Mayor

DOMINGO 28 de diciembre

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 JUEGOS (CHARCA ORILLA)

13.30 JUEGOS (CASAS)

16.45 JUEGOS (NARANAJA LIMÓN)

17.45 JUEGOS CON GLOBOS

18.45 JUEGOS (BOMBA)

19.45 JUEGOS (PAÑUELO)

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-18.00.- Pasacalles navideño a cargo de la Escuela de Baile Escena. El recorrido se iniciará en la Bajada de San Pablo, pasando por Cortinas de San Miguel, Santa Clara hasta finalizar en la Plaza Mayor donde realizará un flashmob con más de 500 bailarines.

-18.00.- Animación de calle. A.C. La Bigornia. Zona Centro

-18.30.- Concierto a cargo del Coro Schola Gaudete de Zamora Lugar: Barrio Los Bloques- Iglesia de San Lorenzo

LUNES 29 de diciembre

-12.00.- CUENTO DE NAVIDAD. "Melodías para un cuento de invierno" Banda de Música de Zamora. Lugar: Sala de Exposiciones de la Alhóndiga

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 EXPERIMENTO NIEVE

13.30 ÁRBOL DE NAVIDAD

16.45 RETO DE LOS DADOS MÁGICOS

17.45 GORRO DE NAVIDAD

18.45 CUENTA CUENTOS

19.45 SLIME CASERO

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-17.30.- BELÉN VIVIENTE SOLIDARIO. Lugar: Iglesia de San Vicente Mártir. La comitiva Real iniciará su recorrido en la Pza. de La Marina, Santa Clara, Pza. Sagasta, C. Renova, Pza. Mayor, C. Mariano Benlliure, Pza. del Fresco, Iglesia de San Vicente Mártir. Organiza: Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias Belén solidario a favor de AZAYCA

-19.30.- Animación de calle. Cantigas Aos Domingos. Ruta de Belenes

-19.30.- MUCHO CUZEO. Entrevista: Andrea Peláez- Lugar: Salón de actos de la Alhóndiga Entrada libre hasta completar aforo

MARTES 30 de diciembre

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 JUEGOS ORIGAMI

13.30 CUENTA CUENTOS

16.45 FIGURAS CON BOTELLAS

17.45 MUÑECOS CON PINZA

18.45 MARCAPÁGINAS

19.45 EXPERIMENTOS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-18.00.- TALLER DE MÚSICA PARA BEBES. Edad: de 0 a 3 años. Lugar: Salón de actos de la Alhóndiga Plazas: 20. Inscripciones: Banda de Música de Zamora

-19.00.- Animación de calle. Aures Cantibus. Ruta de Belenes

MIÉRCOLES 31 de diciembre

-14.00.- La Navidad en el Mercado Las campanadas. Dj Fausto. Lugar: Mercado de Abastos Temporal

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD.

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 TALLER DE ADIVINANZAS

13.30 JUEGOS (SANGRE)

16.45 JUEGOS (BOMBA)

17.45 JUEGOS (CAMPANADAS, POLIS Y CACOS)

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

VIERNES 2 de enero

-De 11.00 a 13.30 CARAVANA DE LOS REYES MAGOS. Photocall y animación. Lugar: Salón de actos de la Alhóndiga

-12.00.- TALLER DE MÚSICA PARA BEBES. Edad: de 0 a 3 años. Lugar: Edificio de la Alhóndiga Plazas: 20. Inscripciones: Banda de Música de Zamora

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 CARTA A LOS REYES

13.30 PINTAMOS CON DEDOS

16.45 CUENTA CUENTOS

17.45 DECORAMOS GALLETAS

18.45 PINTA CARAS

19.45 SUEÑOS COLGANTES

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-De 17.30 a 20.30 CARAVANA DE LOS REYES MAGOS. Photocall y animación. Lugar: Salón de actos de la Alhóndiga

-19.30.- Animación de calle. Coro Sacro "Jerónimo Aguado". Zona Centro

-19.30.- Animación de calle. Tradymupo. Calle San Torcuato

SÁBADO 3 de enero

-12.00.- LA DANZA COMO REGALES DE REYES. Escuela de Baile de Carmen Ledesma Lugar: Plaza de la Constitución

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 ÁRBOL DE NAVIDAD

13.30 CALCETÍN DE NAVIDAD

16.45 JUEGOS EN FAMILIA

17.45 JUEGOS (ADIVINANZAS)

18.45 JUEGOS ( BOMBA)

19.45 JUEGOS (COLA AL BURRO)

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-18.00.- Pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora Lugar: zona centro

-18.00.- LLEGADA DEL CARTERO REAL DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Recorrido: Pza. de la Marina, Santa Clara, Pza. Mayor. Durante el recorrido y en la Plaza Mayor al finalizar el desfile se recogerán las cartas todos los niños y niñas para SS.MM los Reyes Magos

DOMINGO 4 de enero

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 JUEGOS (SANGRE)

13.30 JUEGOS (CHARLA ORILLA)

16.45 JUEGOS (CASAS)

17.45 JUEGOS (ADIVINA LA CANCIÓN)

18.45 JUEGOS (POLIS Y CACOS)

19.45 JUEGO DEL PAÑUELO

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora

-19.00.- Batucada a cargo de la Asociación Cultura NICKYDRUMS Lugar: zona centro

-19.30- "CONCIERTO DE REYES". Luis Santana: Barítono Víctor Carbajo: Piano Coro Amigos de la Ópera. Lugar: Iglesia de San Torcuato

LUNES 5 de enero

-10.30.- Llegada de SS.MM. los Reyes Magos a Carrascal donde recibirán a los niños en la Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción.

-12.00.- SS. MM los Reyes Magos partirán en comitiva desde la Fundación Rei Afonso Henriques por el Puente de Piedra, C. El Puente, Pz. Santa Lucía, C. Alfonso XII, C. Ramos Carrión y Pza. Mayor donde sus coche s oficiales recorrerán diferentes calles de la ciudad. Animamos a todos los niños y niñas de Zamora a recibirlos en el entorno del Puente de Piedra

TALLERES TOBOGÁN DE LA NAVIDAD

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. Plaza de Claudio Moyano.

12.30 LLAVEROS PERSONALIZADOS

13.30 BUSQUEDA A CIEGAS

16.45 JUEGOS (NARANJA LIMÓN)

17.45 PINTA CARAS

Colabora: Biblioteca Pública de Zamora