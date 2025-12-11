"El paro empieza a saturar al Clínico", según el Sindicato Médico

La huelga general convocada por el Sindicato Médico (CESM) "empieza a saturar al Hospital Virgen de la Concha", donde casi la mitad de facultativos y de residentes continúan secundado el paro, según declara el presidente de la organización en Zamora, Tomás Toranzo. El médico sindicalista ha pedido a la Junta de Castilla y León que presione al Gobierno central para que el Ministerio de Sanidad se siente a negociar las condiciones laborales del colectivo profesional, "ante el deterioro y el aumento de listas de espera que implicará el paro".

Ese deterioro se deriva de la reducción de actividad tanto en el Complejo Asistencial como en Atención Primaria y en las consultas de especialistas a consecuencia del paro, lo que la ciudadanía puede achacar a la mala gestión del Sacyl, por lo que para evitar esa confusión es para lo que el presidente del CESM insta a la Junta a que exija al Ejecutivo de Madrid abrir la mesa de negociación.

Toranzo ha reiterado que las protestas son contra la ministra de Sanidad, Mónica García, que mantiene su negativa a escuchar sus propuestas para adecuar el nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud, cuyo borrador rechaza el Sindicato Médico. El representante en la provincia pide al Sacyl un posicionamiento "para defender los intereses de la ciudadanía que está sufriendo las consecuencias del deterioro" que puede implicar la huelga que concluye el viernes en el sistema de salud autonómico.