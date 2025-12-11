Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras de renovación del parque infantil de San Frontis durarán dos meses

Pablo Novo anuncia la inversión de 47.800 euros la creación de diez espacios de juego para 2026 en la capital

Plano del diseño del parque infantil del barrio de San Frotis.

Plano del diseño del parque infantil del barrio de San Frotis. / Cedida

Susana Arizaga

Las obras del parque infantil del barrio de San Frontis, en la calle José Regojo se prolongarán durante deos meses para la restructuración en dos áreas diferenciadas con una inversión de 47.800 euros, una reformar del espacio de forma íntegra, informó ayer el concejal de IU de Obras, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, que anunció el proyecto de renovación de 10 parques en lo que queda en 2026.

El recinto infantil de la calle de José Rebojo continuará siendo un parque de arena, se repondrá por completo, con dos zonas separadas por una acera de hormigón impreso. Se instalarán dos pérgolas de madera para aliviar el calor en verano, cuatro bancos de polietileno y dos papeleras de acero inoxidable.

El recinto contará con una fuente doble, "un espacio de multijuego, un columpio cesta y otro multijuego de menor tamaño, además de dos juegos infantiles de muelles". El proyecto de San Frontis se ha elaborado dentro del programa participativo “Soñando Parques” con propuestas de alumnado de Colegio Público Alejandro Casona ubicado en el barrio de la margen izquierda.

Por otro lado, el nuevo parque de La Alberca quedará abierto la próxima semana, apuntó el edil de Obras que subrayó que los nuevos parques infantiles que se proyectan se sumarán a los que ya están adjudicados en siglo XXI y La Encomienda con la misma política participativa, para lo que se establecerán talleres que permitan recoger la opinión de niños y niñas en el diseño.

