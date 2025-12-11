Nueva edición de "Mi pueblo en Navidad" en Villaralbo

Con la llegada de la Navidad, el Ayuntamiento de Villaralbo lanza la quinta edición del concurso "Mi pueblo en Navidad".

Un concurso para que los vecinos muestren su creatividad y el espíritu navideño que llenará las calles del municipio en estas fechas tan señaladas.

Los participantes tendrán la oportunidad de ganar hasta 250€ en premios, que se distribuyen en diversas categorías.

Cartel oficial del concurso / CEDIDA

El concurso premia a los participantes con los siguientes premios:

Primer premio : 250 €

: 250 € Segundo premio : 150 €

: 150 € Tercer premio : 100 €

: 100 € Cuarto y quinto premios: 50 € cada uno

Los vecinos interesados en participar deben realizar su inscripción en el Ayuntamiento hasta el martes 23 de diciembre, fecha límite para presentar sus trabajos.

Los premiados serán las propuestas que mejor reflejen la esencia de la Navidad en Villaralbo, ya sea en decoración, creatividad o expresión de los valores navideños.