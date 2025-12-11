Nueva edición de "Mi pueblo en Navidad" en Villaralbo
Inscripciones abiertas hasta el 23 de diciembre
Vanessa Remesal
Con la llegada de la Navidad, el Ayuntamiento de Villaralbo lanza la quinta edición del concurso "Mi pueblo en Navidad".
Un concurso para que los vecinos muestren su creatividad y el espíritu navideño que llenará las calles del municipio en estas fechas tan señaladas.
Los participantes tendrán la oportunidad de ganar hasta 250€ en premios, que se distribuyen en diversas categorías.
El concurso premia a los participantes con los siguientes premios:
- Primer premio: 250 €
- Segundo premio: 150 €
- Tercer premio: 100 €
- Cuarto y quinto premios: 50 € cada uno
Los vecinos interesados en participar deben realizar su inscripción en el Ayuntamiento hasta el martes 23 de diciembre, fecha límite para presentar sus trabajos.
Los premiados serán las propuestas que mejor reflejen la esencia de la Navidad en Villaralbo, ya sea en decoración, creatividad o expresión de los valores navideños.
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- Los ocho pueblos más bonitos para visitar en Zamora durante tus vacaciones de Navidad
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños
- La oferta de bares de Zamora se amplía con la reapertura del clásico 'Bar Dativo
- Buscan a los dueños de esta pequeña perrita, aparecida en el centro de Zamora
- El luminoso piso en Zamora con garaje y terraza que será tuyo por 140.000 euros