Novo sobre la anulación del debate del AVE en Sanabria: "El PSOE estará viendo cómo solventar un problema que ellos solos han creado"

IU de Zamora no sale de su asombro ante la "anulación de la Comisión de Transportes que iba a debatir la reposición de las frecuencias del AVE suprimidas en Sanabria, un asunto crucial para Zamora", en palabras del representante de la coalición en la provincia Pablo Novo, integrante de la Mesa de Trabajo del AVE en Zamora, quien solo encuentra una explicación a este varapalo: "Que el PSOE esté buscando solucionar un problema que ellos solos han creado".

El político zamorano, que presentó el miércoles la Proposición No de Ley (PNL) de IU defendida presentada por Sumar, mostraba ayer la "sorpresa mayúscula" por la decisión del Congreso de los Diputados de tumbar el debate, incide en la importancia que ha podido tener "la presión social y política de los zamoranos y las zamoranas en la calle tras la decisión de suprimir esas frecuencias del AVE" y dejar aislada a Sanabria y que "los socialistas estén buscando solventar el problema que han generado". Esa presión se continuará ejerciendo, ha querido subrayar.

Los servicios a reponer

Otra posible lectura sería que el PSOE "postergue el debate" de la PNL, en cualquier caso, "seguiremos presionando para que se lleve a cabo" el contenido de esa reivindicación ciudadana que incluye mantener las dos salidas desde la estación de Sanabria, la frecuencia vespertina de vuelta desde Madrid para lo que exige "que se blinde" al ser esencial para fijar población que trabaja en esa capital y quiere residir en Zamora; la implementación de un Avant que salga a las 6.00 horas de Sanabria para favorecer a Zamora como ha ocurrido con otras ciudades.

La PNL exige dos servicios regionales de media distancia con frecuencia diaria de ida y vuelta para comunicar Valladolid, Zamora y Puebla de Sanabria.