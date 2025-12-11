Mañueco y Guarido firman el protocolo de la estación de autobuses del futuro de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, han firmado este jueves un Protocolo General de Actuación para impulsar la construcción de una nueva estación de autobuses en la ciudad. Una actuación que contará con una inversión prevista de 7 millones de euros y que transformará la actual infraestructura para avanzar hacia un edificio moderno, accesible y adaptado a las necesidades de los viajeros.

Este Protocolo posibilita la restitución de la posesión del inmueble a la Junta de Castilla y León, un requisito fundamental para poder desarrollar el proyecto. Por su parte, el Ejecutivo autonómico ya ha licitado la redacción del proyecto, que permitirá definir una infraestructura puntera y coherente con el desarrollo urbano de Zamora y avanzar hacia la licitación de las obras en 2026.

La actuación prevista no se limita a una reforma parcial, sino que contempla la construcción de una estación completamente nueva sobre la superficie actual. Fernández Mañueco ha detallado que el diseño planteado transformará los espacios existentes mediante un edificio de una sola planta, plenamente accesible y sin barreras. Incluirá una imagen arquitectónica renovada, un aparcamiento y una zona comercial en la parte superior, así como accesos directos entre las áreas de espera y las dársenas para facilitar desplazamientos más cómodos y seguros.

Además, el proyecto incorpora climatización en la terminal y en el pasillo de embarque, una zona exterior cubierta de espera y medidas de eficiencia energética en fachada, carpinterías y cubierta, además de un sistema centralizado de control que regulará accesos y flujos de viajeros.

La nueva estación dará servicio a los más de 570.000 viajeros que cada año utilizan este punto de transporte, un servicio que se ve reforzado por la tarjeta Buscyl, que permite a los empadronados en Castilla y León viajar de forma gratuita. En Zamora, 43.000 ciudadanos disponen ya de esta tarjeta y han realizado más de 30.000 desplazamientos sin coste.

De esta manera, Zamora se incorpora plenamente a la estrategia de modernización de estaciones de autobuses impulsada por la Junta de Castilla y León, Entre las infraestructuras ya culminadas figuran las de Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo, Almazán o Benavente, junto a las obras en marcha en Valladolid y en la localidad soriana de El Burgo de Osma.

Finalmente, el presidente de la Junta ha agradecido al Ayuntamiento de Zamora su colaboración en este proyecto y ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con ofrecer unas infraestructuras modernas y con la calidad del transporte público al servicio de las personas en todo el territorio.

Pleno de diciembre

El alcalde, Francisco Guarido, indicó que con este acto de rúbrica se inicia el procedimiento de cesión, que deberá ser confirmado por la Corporación en la sesión plenaria de diciembre. Guarido ha explicado que de esta forma la Junta pasará a gestionar la Estación de Autobuses de Zamora, “como ya hace con las que existen en otras capitales de provincia”. El protocolo recoge que la Junta se subroga con el contrato que hay actualmente vigente con la Empresa Ruiz para la gestión de la Estación de Autobuses. Este contrato se inició en 2023 y tiene una duración de cinco años.

Guarido considera que este es un acuerdo beneficioso para Zamora, ya que permite que la Junta invierta siete millones de euros en la reforma integral de este edificio. “La remodelación de la estación beneficiará al transporte en general al estar cerca de la estación de tren, prácticamente puerta con puerta, lo que favorecerá el transporte y la conexión con los municipios de la provincia” añadía el primer edil zamorano.

Según se recoge en el anteproyecto para la construcción de la nueva estación, se pretende derruir el edificio actual y construir uno nuevo que será accesible y adaptado a las nuevas tecnologías, en una construcción, de una única planta, que eliminará los desniveles y barreras arquitectónicas existentes actualmente.

El Ayuntamiento de Zamora gestiona la Estación de Autobuses desde el año 1991, cuando se firmó el convenio de cesión entre Junta y Ayuntamiento por un periodo de 75 años. Desde entonces la gestión de esta infraestructura fue asumida por el consistorio, situación que se revierte a partir de ahora con la firma de este protocolo.

La Junta invitó también al acto a los empresarios de transportes de viajeros de la provincia, que valoraron positivamente la actuación, así como el funcionamiento del sistema Buscyl de transporte gratuito.