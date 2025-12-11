De esta manera puedes sacar una sonrisa a los niños zamoranos más necesitados

Con el fin de garantizar el derecho al juego y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica, Cruz Roja Zamora activa la campaña solidaria del proyecto “El Juguete Educativo”.

Bajo el lema “Forma parte de sus sueños”, la organización humanitaria impulsa la recogida solidaria de juegos y juguetes nuevos para hacerlos llegar en estas fechas señaladas y también durante todo el año a 200 de menores, desde los 0 hasta los 17 años.

Un padre mira juguetes con su hija en una tienda / JAVIER BELVER

Estos menores son miembros de familias de la provincia que atraviesan situaciones de dificultad social, por lo que el objetivo principal de esta campaña es “que ningún niño, niña o adolescente quede excluido, por motivos socioeconómicos, de la experiencia de jugar”, señalan desde Cruz Roja Juventud, que hacen especial hincapié en donar juegos dirigidos a adolescentes de entre 13 y 17 años para esta campaña.

Para ello, Cruz Roja ya ha iniciado su labor de detección de necesidades, entrevistas con las familias, y con el apoyo del voluntariado, de recogida de las donaciones de juguetes.

Nuevos, educativos y sostenibles

Entre las características del juguete que contempla la campaña, Cruz Roja recuerda la necesidad “de que sean nuevos, educativos, para jugar en grupo y sostenibles preferentemente, y que no sean bélicos ni sexistas”, detallan.

A través de esta iniciativa, que permanece activa durante todo el año, se pretende informar y sensibilizar sobre la necesidad del juego en el desarrollo infantil, con acciones que buscan promover “una visión del juego no solo como entretenimiento, sino como un derecho fundamental y un recurso para aprender, crear y crecer”, subrayan.

¿Cómo se puede colaborar?

Las personas pueden entregar juguetes nuevos en todas las asambleas de Cruz Roja, llamando previamente para concertar una cita de la donación.