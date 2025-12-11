De esta manera puedes sacar una sonrisa a los niños zamoranos más necesitados
Cruz Roja Zamora saca una de sus campañas más entrañables de la Navidad
Con el fin de garantizar el derecho al juego y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica, Cruz Roja Zamora activa la campaña solidaria del proyecto “El Juguete Educativo”.
Bajo el lema “Forma parte de sus sueños”, la organización humanitaria impulsa la recogida solidaria de juegos y juguetes nuevos para hacerlos llegar en estas fechas señaladas y también durante todo el año a 200 de menores, desde los 0 hasta los 17 años.
Estos menores son miembros de familias de la provincia que atraviesan situaciones de dificultad social, por lo que el objetivo principal de esta campaña es “que ningún niño, niña o adolescente quede excluido, por motivos socioeconómicos, de la experiencia de jugar”, señalan desde Cruz Roja Juventud, que hacen especial hincapié en donar juegos dirigidos a adolescentes de entre 13 y 17 años para esta campaña.
Para ello, Cruz Roja ya ha iniciado su labor de detección de necesidades, entrevistas con las familias, y con el apoyo del voluntariado, de recogida de las donaciones de juguetes.
Nuevos, educativos y sostenibles
Entre las características del juguete que contempla la campaña, Cruz Roja recuerda la necesidad “de que sean nuevos, educativos, para jugar en grupo y sostenibles preferentemente, y que no sean bélicos ni sexistas”, detallan.
A través de esta iniciativa, que permanece activa durante todo el año, se pretende informar y sensibilizar sobre la necesidad del juego en el desarrollo infantil, con acciones que buscan promover “una visión del juego no solo como entretenimiento, sino como un derecho fundamental y un recurso para aprender, crear y crecer”, subrayan.
¿Cómo se puede colaborar?
Las personas pueden entregar juguetes nuevos en todas las asambleas de Cruz Roja, llamando previamente para concertar una cita de la donación.
- En Zamora capital: Cruz Roja en Zamora (calle Hernán Cortés, 42. Teléfono 678 42 10 84)
- En la provincia: Asambleas de Cruz Roja en Benavente (Corrillo de Renueva 1. Teléfono 980 63 71 72); de Cruz Roja en Sanabria (plaza del Convento 1. Teléfono 678 42 10 84); de Cruz Roja en Toro (calle Alberca de Capuchinos 1. Teléfono 980 69 01 85) y de Cruz Roja en Fermoselle (Plaza de la Iglesia 8. Teléfono 980 61 30 44).
- Punto de recogida en Carrefour. Campaña de recogida de juguetes en Carrefour del Centro Comercial Valderaduey de Zamora este viernes 12 y sábado 13 de diciembre en horario de mañana y tarde, y el domingo 14 en horario de mañana.
- Colaboración de empresas. Las empresas que se quieran sumar a la campaña a través de donaciones de juguetes o donaciones económicas pueden contactar con Cruz Roja Juventud en el teléfono 678 42 10 84.
- Acciones de clubes deportivos. El Club Deportivo Pádel Duero realiza recogida de juguetes en su campeonato de pádel el fin de semana del 19 de diciembre. También el Club Baloncesto Zamora y el Club Balonmano Zamora colaborarán en la campaña solidaria.
