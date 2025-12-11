El lado solidario de las cofradías de Zamora. El concierto benéfico de villancicos de la Horta será el domingo 21 de diciembre

Las cofradías radicadas en la iglesia de Santa María de la Horta, la Resurrección, las Siete Palabras y la Virgen de la Salud, nuevamente unen sus fuerzas e impulsan una propuesta que se ha convertido en toda una tradición en las fechas próximas a la Navidad, el concierto benéfico de villancicos de La Horta.

En esta ocasión participarán tres formaciones corales con dilatada trayectoria en la ciudad; en concreto tomarán parte el Coro de San Juan, la Escolanía del Coro San Alfonso y el Coro de Santa María de la Horta.

Celebración

Los tres colectivos vocales, algunos de ellos habituales en este recital navideño, se sucederán entonando canciones tradicionales del período navideño en el templo de románico el próximo domingo, día 21 de diciembre, a partir de las 18.00 horas.

Entradas

La entrada consistirá, como en ediciones previas, o bien en la entrega de alimentos asociados a las celebraciones navideñas o bien de un donativo económico que será traslado "íntegramente a la Unidad Pastoral del Buen Pastor", según figura en el cartel anunciador de la actividad de carácter solidario.