Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apoyo al abogado con ictus de ZamoraLas peticiones de Sanabria y Zamora llegan al CongresoEl agua de Zamora, hilo conductor del calendario 2026Robe Iniesta en Zamora
instagramlinkedin

Música

El lado solidario de las cofradías de Zamora. El concierto benéfico de villancicos de la Horta será el domingo 21 de diciembre

Esta edición participan el Coro de San Juan, la Escolanía del Coro San Alfonso y el Coro de Santa María de la Horta

El concierto celebrado el pasado año.

El concierto celebrado el pasado año. / A. P. (archivo)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Las cofradías radicadas en la iglesia de Santa María de la Horta, la Resurrección, las Siete Palabras y la Virgen de la Salud, nuevamente unen sus fuerzas e impulsan una propuesta que se ha convertido en toda una tradición en las fechas próximas a la Navidad, el concierto benéfico de villancicos de La Horta.

En esta ocasión participarán tres formaciones corales con dilatada trayectoria en la ciudad; en concreto tomarán parte el Coro de San Juan, la Escolanía del Coro San Alfonso y el Coro de Santa María de la Horta.

Celebración

Los tres colectivos vocales, algunos de ellos habituales en este recital navideño, se sucederán entonando canciones tradicionales del período navideño en el templo de románico el próximo domingo, día 21 de diciembre, a partir de las 18.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Entradas

La entrada consistirá, como en ediciones previas, o bien en la entrega de alimentos asociados a las celebraciones navideñas o bien de un donativo económico que será traslado "íntegramente a la Unidad Pastoral del Buen Pastor", según figura en el cartel anunciador de la actividad de carácter solidario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
  2. Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
  3. ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
  4. Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
  5. Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
  6. Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
  7. Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
  8. Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora

Las obras de renovación del parque infantil de San Frontis durarán dos meses

El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales

"El paro empieza a saturar al Clínico", según el Sindicato Médico

"El paro empieza a saturar al Clínico", según el Sindicato Médico

Zamora busca ser referente tecnológico en Europa aprovechando la inteligencia artificial y el almacenamiento de datos

Zamora busca ser referente tecnológico en Europa aprovechando la inteligencia artificial y el almacenamiento de datos

El lado solidario de las cofradías de Zamora. El concierto benéfico de villancicos de la Horta será el domingo 21 de diciembre

El lado solidario de las cofradías de Zamora. El concierto benéfico de villancicos de la Horta será el domingo 21 de diciembre

Cien voces para la novedosa antología escrita y sonora del poeta Jesús Hilario Tundidor

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Una alianza musical cívico militar

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Una alianza musical cívico militar

Zahara, cantante: "La canción es un lugar de diversión, pero también un espacio de resistencia"

Zahara, cantante: "La canción es un lugar de diversión, pero también un espacio de resistencia"
Tracking Pixel Contents