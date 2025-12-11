Huelga de médicos en Zamora: el impacto es mayor en el hospital que en los centros de salud

El paro convocado este jueves en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM, en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 24,09 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana. En Zamora la cifra del seguimiento es inferior, prácticamente del 22%, al encontrarse de huelga 82 de los 373 doctores que debían estar trabajando. Es decir, uno de cada cinco médicos ha secundado el paro.

La huelga se deja notar con más intensidad en los hospitales, donde ha tenido un seguimiento del 27,5%, es decir, 64 de los 232 facultativos que deberían estar trabajando. En el conjunto de centros de Sacyl de la comunidad, el paro ha alcanzado una media del 30 % en Atención Hospitalaria (1.498 profesionales en huelga).

En Atención Primaria han hecho huelga 18 de los 141 médicos que estaban trabajando, lo que supone un 12,7%, porcentaje ligeramente superior a la media de la comunidad, que se sitúa en el 11%.

La movilización, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.

De ocho quirófanos solo funcionan tres

La valoración del paro por parte de los convocantes no difiere mucho de los días anteriores en este tercer día de movilización. "La jornada ha transcurrido como los días de atrás, el martes y el miércoles, en la misma línea", señaló el portavoz, Sebastián Martínez. Según los días hay servicios donde la huelga tiene más incidencia que en otros.

Los datos de los que dispone el sindicato están basados en lo que pueden constatar en el recorrido por los distintos servicios hospitalarios y centros de salud. Con este método, en el hospital estaban trabajando este jueves el 48% de la plantilla, lo que no quiere decir que todos estuvieran de huelga, ya que podía haber profesionales de permiso por distintos motivos. En los centros de salud estaban un 32% de los médicos trabajando.

Martínez constata que se ha suspendido consulta y operaciones "demorables". De ocho quirófanos que tenían que estar funcionando este jueves solo tres estaban operativos, según las informaciones recabadas por Cesm.

El Ministerio ha llamado a negociar al comité de huelga, por lo que podrían darse avances de cara a una futura resolución del conflicto, que llega este viernes a su última jornada de huelga.