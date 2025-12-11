Dos furgones convertidos en oficinas bancarias móviles para resolver la exclusión financiera en 173 pueblos de Zamora

173 municipios de la provincia de Zamora no cuentan con ningún tipo de servicio bancario, lo que significa que no pueden hacer una retirada de efectivo, domiciliar o pagar un recibo. Para solventar esta carencia, la Diputación Provincial pondrá en marcha un programa contra la exclusión financiera.

Las zonas más afectadas son la comarca de Sanabria-La Carballeda, aunque también faltan estos servicios en Aliste, Sayago, La Guareña, en la zona de Toro o en los Valles de Benavente.

Contrato que se licitará a la mayor brevedad posible y en el que se trata de que dos furgonetas equipadas como oficinas bancarias recorrerán esas zonas para prestar el servicio. En cada furgón, debería ir un gestor comercial de banca y un vigilante de seguridad.

Un contrato de cuatro años, más cinco meses de preparación, por importe de 1.463.227 euros, es decir, 365.000 euros por año en el que se pedirá que la entidad financiera interesada disponga de dos vehículos para las rutas. "Rutas que transcurrirán de lunes a viernes", apuntó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. De este modo, se prestará "una atención personalizada" a los vecinos de los pueblos afectados a menos una vez al mes.

Mapa de la exclusión financiera en el medio rural de Zamora. Las localidades en color morado, no tienen ningún tipo de servicio financiero. / Cedida

Las oficinas móviles irán dotadas de un servicio de TPV bancario de última generación, donde los usuarios, independientemente de la oficina o del banco con el que operen, van a poder retirar el dinero en efectivo y hacer operaciones.

"También hemos incluido en los pliegos de la licitación que si algún pueblo, en este medio tiempo, perdiese, que no lo deseamos, esos servicios de exclusión financiera automáticamente serán incluidos dentro también de estas rutas que tenemos", apreció el dirigente.

Contrato cuyos requisitos serán aprobados mañana en el pleno ordinario de la Diputación, presentado como una moción. "El objetivo de esta institución es hacer esta licitación cuanto antes, adjudicarlo también cuanto antes, y después la entidad que gane este concurso va a tener esos cinco meses desde la firma de los contratos para poner el servicio en funcionamiento", explicó Faúndez. Por lo tanto, al previsión es que pueda estar en funcionamiento a finales del próximo verano.

Competencia que no es propia de la institución provincial, pero con la que se logra resolver un problema de la ciudadanía. "Lo que no podemos hacer como institución es echarnos a un lado porque no es una competencia nuestra. Si un ciudadano tiene un problema, también es un problema de la Diputación, declaró el presidente.