La Fundación Rei Afonso Henriques inicia su "año cero" con nuevos proyectos

La Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) celebró este jueves la reunión de su Patronato, presidida por el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y responsable del área de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte. El encuentro marca, según destacó el propio López de la Parte, "una nueva perspectiva y un auténtico año cero" para la institución, tras haber logrado saldar por completo la deuda acumulada desde la crisis económica iniciada en 2008, que superaba los 600.000 euros.

López de la Parte agradeció el trabajo del secretario general de la FRAH, José Luis González Prada, y subrayó que la cancelación de la deuda permite abrir una nueva etapa centrada en la mejora de las instalaciones y el impulso de nuevas actividades. La Diputación de Zamora, como entidad que preside la Fundación, recordó, "ha financiado íntegramente las obras de renovación acometidas este año en la sede de Zamora, y ya contempla nuevas partidas presupuestarias para continuar su modernización y accesibilidad".

Reunión del Patronato de la Fundación Rei Afonso Henriques. / Cedida

Entre los principales objetivos para 2026 destacan la puesta en marcha de una programación estable de "cursos de verano de prestigio", con el propósito de convertir la sede de la FRAH en un "espacio de referencia" para la formación.

El presupuesto global de la Fundación Rei Afonso Henriques para este ejercicio asciende a 608.000 euros, según confirmó el vicepresidente. Además, la sede seguirá albergando el centro Europa Direct Zamora, lo que permitirá reforzar las relaciones bilaterales entre Castilla y León y Portugal y apoyar el desarrollo de proyectos europeos.

Nuevos proyectos

El secretario general de la FRAH, José Luis González Prada, detalló los proyectos presentados en el marco del programa de cooperación transfronteriza POCTEP, que abren una nueva etapa para la institución. En el ámbito Castilla y León y Norte de Portugal, indicó que se ha aprobado un proyecto "muy ambicioso" cuyo presupuesto final asciende a 1.170.000 euros, y cuyo beneficiario principal es la propia Fundación.

La iniciativa prevé la creación de un gran corredor cultural que incluya la incorporación de toda una serie de actuaciones para "poner en valor el románico zamorano, pero con un contexto de relación Castilla y León-Norte de Portugal, o el pasado romano en el que también la provincia de Zamora tiene recursos muy importantes, al igual que otra serie de elementos como la literatura en la que se trabajará de manera conjunta.

Asimismo, en el marco de la red de ciudades CENCIL con la Región Centro de Portugal, se impulsarán acciones de apoyo al emprendimiento y la activación económica.

González Prada avanzó que la FRAH está a la espera de la resolución de una nueva convocatoria POCTEP, donde se ha presentado un proyecto centrado en acciones formativas y en el apoyo a trabajos de fin de grado, fin de máster e investigaciones universitarias. El objetivo, señaló, es "favorecer que los jóvenes permanezcan en el territorio" generando nuevas oportunidades económicas y sociales.

40 años de España y Portugal en la UE

La FRAH plantea en total once tipos de actividades en colaboración con instituciones como la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Braganza.

Respecto a los cursos de verano previstos para este año se articularán en torno a variadas materias como el marco jurídico y económico de la Unión Europea, la valorización medioambiental del territorio o la dotación de herramientas para la presentación de proyectos europeos.

Año 2026 en el que la FRAH organizará actividades con motivo del 40º aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea.