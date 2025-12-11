¿Eres enfermera en Zamora?: convocadas las oposiciones con 535 plazas
La Consejería de Sanidad publica cinco procesos selectivos cuatro de ellos para especialidades enfermeras
La Gerencia Regional de Salud ha publicado la convocatoria de cinco procesos selectivos (535 plazas en conjunto) para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, a través de concurso-oposición, de la categoría de enfermero del Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a las ofertas de empleo de 2022 y 2023, con el fin de atender a las necesidades futuras de personal.
En concreto, se han convocado 380 plazas de enfermería generalista, así como 155 de enfermería especialista, de las cuales 5 son de enfermería geriátrica, 65 de enfermería pediátrica, 10 para enfermería del trabajo y 75 para enfermería de salud mental, según publica este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.
A estas 535 plazas habrá que sumar las correspondientes a la oferta de empleo público de 2025, pendiente de convocar, que incluirá 329 plazas más de enfermería, de las que 59 serán para profesionales con la especialidad.
La Gerencia Regional de Salud hará también el año que viene las modificaciones oportunas en la plantilla orgánica de Sacyl para crear las primeras 67 plazas de enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria, garantizándose así la incorporación progresiva de esta especialidad en las plantillas orgánicas de todas las gerencias de Sacyl. Esta decisión supone una apuesta de la Consejería de Sanidad por la especialización de la enfermería y el reconocimiento que su valor aporta al sistema sanitario.
