Corte de tráfico en el centro de Zamora: así debes circular si tienes un garaje en la zona
Así se reordenará el tráfico debido a las obras por la reparación de la calzada
El Ayuntamiento de Zamora ha informado de que el tráfico de vehículos quedará cortado en la calle San Pablo a la altura del inmueble número 1 con motivo de la reaparación de la calzada. El corte se hará efectivo este viernes desde las 11.00 horas hasta las 8.00 horas del lunes 15 de diciembre.
Al tratarse de una arteria esencial del centro de la ciudad, en momentos con densidad de vehículos se habilitará la calle Cortinas de San Miguel para que se pueda circular hasta la calle San Miguel, calle La Brasa, calle Flores de San Pablo y para acceder a la calle San Pablo.
Si tienes un garaje en la zona, has de saber que los ubicados antes del lugar de los trabajos, según el sentido de la marcha, los vehículos accederán en sentido habitual y saldrán en dirección opuesta, hacia la calle de San Miguel.
Los vehículos que descansen en los garajes situados pasado el lugar de las obras, según el sentido de la marcha, deberán salir en sentido habitual y acceder desde la calle Flores de San Pablo en sentido contrario.
