Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Una alianza musical cívico militar

La tercera edición del Concierto Navideño de Música Cívico Militar espera repetir el éxito de las dos anteriores esta tarde (20.00 horas) en el Teatro Ramos Carrión, espacio habitual de esta actividad cultural, organizada por el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de cara a las fiestas navideñas.

Sobre el escenario actuarán los miembros de la Banda de Guerra del Regimiento de Ingenieros de Salamanca, bajo la dirección del cabo y maestro Alejandro Fernández Alonso. A ellos se sumarán el teniente coronel Alberto González, como barítono, y el agente de la Policía Nacional Ángel Cortés, en calidad de tenor.

También participará la Banda de Música de Zamora, conducida por el maestro Manuel Alejandro, y el evento contará con el apoyo de la Real Cofradía del Santo Entierro.

Desvelado parte del programa musical

El programa incluirá piezas como "El churri de San Lázaro", "Romance de Leandro", "Bolero de Algodre", "El novio de la muerte" y, naturalmente, composiciones navideñas como "Adeste fideles" o "Noche de paz", además de alguna sorpresa de la que podrán disfrutar aquellos zamoranos que han conseguido invitaciones para este concierto, que siempre llena el teatro.

Se trata, por tanto, de una ocasión especial para disfrutar de música en directo en un concierto que combina la presencia de fuerzas militares y civiles con el objetivo de promover los valores cívicos y comenzar a disfrutar de las fiestas navideñas.