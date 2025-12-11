Cien voces para la novedosa antología escrita y sonora del poeta Jesús Hilario Tundidor

La creación poética de Jesús Hilario Tundidor tiene nueva vida en una antología "La hora múltiple", un volumen de homenaje que aúna poesía escrita, recitada y cantada editado por Hiperión, con la colaboración de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Zamora.

PRESENTACIÓN ANTOLOGÍA Y HOMENAJE A JESUS HILARIO TUNDIDOR / José Luis Fernández / LZA

La selección de textos, realizada por el periodista y poeta Carlos Aganzo, coordinador de la edición y autor del prefacio, así como por el hijo del autor, el profesor Pedro Hilario Silva, se enriquece con un audiolibro integrado por la lectura de poemas alumbrados por el zamorano a cargo de cien creadores, entre ellos algunos de los más relevantes nombres de la poesía española contemporánea.

Génesis

El planteamiento del libro surgió en el entierro del poeta fallecido en 2021. "Era pandemia, estábamos todos con mascarilla y éramos cuatro en el cementerio", rememoró el miércoles en salón de plenos de la Diputación de Zamora, Carlos Aganzo, quien atestiguó que "le hurtamos lo que realmente representa Tundidor, alguien central en la poesía española".

Voces

La extensa nómina de colaboradores la integran desde zamoranos, como Juan Manuel Rodríguez Tobal, Ángel Fernández Benéitez, Concha Pelayo o Tomás Sánchez Santiago, pasando por Luis Antonio de Villena, Juan Carlos Mestre, Ángel García López, Rafael Soler, Antonio Colinas, entre otros, que han puesto voz a cien poemas publicados "en el orden de aparición en los volúmenes y atendiendo al criterio cronológico de publicación".

Inédito

A todos ellos se une un poemario inédito "El holocausto de los huracanes", ya que "queríamos que se conociera también lo último, no solamente la evolución" certificó Tundidor Silva.

Autores que colaboran en la antología y el diputado de Cultura. | J. L. FERNÁNDEZ

La antología cuenta con un audio a modo de epílogo, donde el propio Jesús Hilario declara un poema, y la cierra un texto de Fernando Primo.

También presenta unos versos que no corresponden a Tundidor. "Es una maravillosa casualidad porque cuando le encargamos a Clara Janés (académica de la Lengua y escritora) que grabara su voz, entendió que lo que tenía que hacer era un poema de homenaje y ha servido de un pórtico maravilloso" detalló Aganzo.

Archivo sonoro

A la parte sonora, cuyos audios tanto de los versos declamados como de los versos que han tomado la forma de canción, puede accederse a través de códigos QR presentes en el libro y alojados en Zamora Inquieta.

El poeta conversa con un grupo de adolescentes en Zamora. / E. F. (archivo)

Tributo

La publicación, que se presentará en el Ateneo de Madrid en marzo, supone el pistoletazo de una de serie de propuestas para homenajear el próximo año a Jesús Hilario Tundidor coincidiendo con los cinco años de su fallecimiento. "Queremos llevar a cabo un acto multidisciplinar en el Teatro Ramos Carrión de Zamora" avanzó el hijo del poeta zamorano.