El carballés, una lengua más viva que nunca con este libro

La editorial Semuret, con el apoyo de la Diputación Provincial de Zamora, acaba de publicar un nuevo título dentro de la colección Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana. Su título es “Parlandu. Relatos de La Carballeda”, escrito por Eusebio Aparicio Gallego.

Se trata de un libro de relatos que recoge recuerdos del autor y añoranzas del pasado en esta comarca zamorana con la peculiaridad de estar escrito en el propio habla local, el carballés.

Más de medio centenar de títulos

Esta obra suma ya el título número 54 de la colección y ha sido presentado por el vicepresidente primero de la institución provincial y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, junto al director de la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana, Juan Manuel Rodríguez Iglesias y la gerente de la librería y responsable de la editorial Semuret, Judit Pino.

Víctor López de la Parte, entre Juan Manuel Rodríguez y Judit Pino. / Cedida

De la Parte habló de la necesidad de que las «tradiciones queden por escrito, para que no se pierdan. Por desgracia, hay muchas generaciones que están desapareciendo en nuestros pueblos y necesitamos que las tradiciones perduren para que, en un futuro, las personas que vivan en ellos o que estudien nuestras tradiciones y conozcan estos ritos», deseó.

La importancia de mantener las lenguas vivas

Judit Pino, por su parte, destacó la importancia de conservar las hablas tradicionales de la provincia, como en el caso de este libro en el que, cada relato, está escrito en la de La Carballeda.

En este sentido, Juan Manuel Rodríguez Iglesias hizo hincapié en la importancia de «no olvidar nuestras raíces», en este caso, la gran riqueza cultural que supone conocer las hablas locales, como el carballés, una variante del asturleonés.

Con diccionario y traducción

Para ayudar a la lectura de estas historias, se ha incluido detrás de cada relato un pequeño diccionario de expresiones, además de la traducción de los propios relatos, contados por dos personajes, una pareja de ancianos llamados Priscu y Ponciu, con cuyos diálogos va construyendo las diferentes historias.