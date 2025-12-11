Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras de humanización avenida de Galicia

¿Qué calle estará cortada al tráfico desde este viernes por la mañana en Zamora?

S. A.

La calle de Puebla de Sanabira quedará cerrada al tráfico desde la mañana de este viernes, 13 de diciembre, en función de los avances de los trabajos de fresado en el tramo donde se desarrollan las obras actualmente, por lo que se han establecido trayectos alternativos, informa la subdelegación del Gobierno en Zamora.

La obligada reordenación del tráfico rodado por las obras de humanización en la avenida de Galicia a la altura de la calle de Puebla de Sanabria ha obligado a realizar desvíos alternativos para quienes se dirigen a la salida de Zamora que deben dirigirse a la avenida de la Feria, calle de Puentica, Obispo Nieto, Cuesta de La Morana y carretera de La Hiniesta.

El trayecto alternativo para los conductores que entren a la capital para sortear la calle de Puebla de Sanabria dirigirse a la carretera de la Hiniesta, calle Cuesta de la Morana, calle Obispo Nieto o carretera Villalpando.

