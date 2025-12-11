Obras de humanización avenida de Galicia
¿Qué calle estará cortada al tráfico desde este viernes por la mañana en Zamora?
S. A.
La calle de Puebla de Sanabira quedará cerrada al tráfico desde la mañana de este viernes, 13 de diciembre, en función de los avances de los trabajos de fresado en el tramo donde se desarrollan las obras actualmente, por lo que se han establecido trayectos alternativos, informa la subdelegación del Gobierno en Zamora.
La obligada reordenación del tráfico rodado por las obras de humanización en la avenida de Galicia a la altura de la calle de Puebla de Sanabria ha obligado a realizar desvíos alternativos para quienes se dirigen a la salida de Zamora que deben dirigirse a la avenida de la Feria, calle de Puentica, Obispo Nieto, Cuesta de La Morana y carretera de La Hiniesta.
El trayecto alternativo para los conductores que entren a la capital para sortear la calle de Puebla de Sanabria dirigirse a la carretera de la Hiniesta, calle Cuesta de la Morana, calle Obispo Nieto o carretera Villalpando.
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años