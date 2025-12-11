Una botella de alcohol, la causante de una intoxicación a un perro

Un tranquilo paseo nocturno de una vecina con su mascota, por el centro de la ciudad, terminaba en susto.

Anoche, mientras paseaba con su perro, el animal se topó con una botella de alcohol sin tapón que se encontraba tirada en mitad de la acera.

El perro sufrió una reacción intensa tras olfatear y lamer la botella, que estaba casi vacía. La mujer actuó de inmediato al retirar al perro, pero el animal sufrió una reacción casi instantánea.

En unos pocos segundos comenzó a tener varios estornudos fuertes, visibles molestias y algo de mareo.

Esta situación se extendió durante toda la noche, manteniendo a la vecina en vilo por la salud de su perro y la atención telefónica de una clínica veterinaria.

Esta mañana, al regresar al mismo lugar, se encontraba con la sorpresa que la botella seguía en su sitio y ningún operario de la limpieza la había recogido.

La mujer ha mostrado su malestar en un grupo de una conocida red social explicando que "a la persona que dejó abandonada la botella en la vía pública (modo ironía) ... decidí retirarla yo".

La publicación se ha llenado de comentarios de todo tipo apoyando a la vecina, pero otros también a modo de crítica contra la limpieza y el estado de algunos barrios.