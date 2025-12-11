Adiós a una leyenda: la mítica peluquería de Zamora que cuelga las tijeras
Un emblema de la Plaza del Mercado
Vanessa Remesal
Otro negocio emblemático de la capital zamorana echa el cierre, pero en esta ocasión el motivo es la jubilación de su propietario.
Tras más de 50 años entre tijeras, secadores y peines, la mítica Peluquería Pablo cerrará sus puertas a finales de este 2025.
Pablo, el dueño, se jubila y pone fin a una etapa en la que son muchos los zamoranos los que han pasado por sus manos.
Emoción y recuerdos entre los vecinos
La noticia del cierre ha tomado por sorpresa a muchos vecinos de la Plaza del Mercado y del centro histórico de la ciudad.
La Peluquería de Pablo se distinguía por su trato cercano, amable y el trabajo bien hecho.
El establecimiento era el punto de unión para muchos vecinos que no solo acudían a cortarse el pelo, sino que iban a conversar y comentar la actualidad de la ciudad.
Para muchos, se pierde un símbolo del barrio, que sobrevivió al paso del tiempo, la desaparición de otros negocios y, sobre todo, a las obras y modificaciones del casco urbano.
