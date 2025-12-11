El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales

El abogado Patricio Cuadra Blanco aquejado de un ictus no descarta emprender cualquier tipo de acciones por la decisión del juez del número 4 de Zamora que se negó a suspender el interrogatorio de uno de sus clientes cuando el letrado permanecía ingresado de urgencia. El malestar entre el colectivo profesional era ayer patente en la concentración espontánea que reunió a unos 70 abogadas y abogados para respaldar al letrado zamorano que ha denunciado al juez, Santiago Alba Cimarra, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al que ha elevado una queja sobre la decisión del magistrado cuando él estaban recién hospitalizado y con el lado derecho paralizado, aún en rehabilitación, y le instó a que enviara por escrito las preguntas de su cliente.

La providencia del recién elegido decano de jueces está ya en manos del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces ante el que el abogado zamorano, que continúa de baja médica, presentó el escrito y la documentación. Blanco, que quiso "agradecer el apoyo de los que están aquí", a las puertas de la Audiencia, confía en que su actuación tenga consecuencias y se tomen medidas disciplinarias.

"Solo me defiendo"

No obstante, dejó claro que "yo no valoro que el comportamiento del juez ni su actuación, solo me defiendo donde debo que es en el CGPJ con independencia de que esto tenga otra deriva que se estudiará en su momento". Sí se atrevió a decir que "vista la sentencia del fiscal general del Estado por un tecnicismo está condenado...", lo que le ha ocurrido podría tener una deriva importante.

En su queja denunciaba la falta de humanidad y la vulneración de los derechos a una defensa adecuada de su cliente, además de para que ninguno de los profesionales que pleitean en Zamora sufra el mismo trato. Patricio Cuadra aún no ha recibido ninguna notificación del CGPJ.

Las críticas de compañeros y compañeras de Patricio Cuadra hacia el magistrado que llegó a Zamora en 2023 estuvieron muy presentes en la concentración de ayer, puesto que no son pocos los autos y sentencias de Alba Cimarra que han acabado en la Audiencia de Zamora para que las revisara, bastantes con resultado favorable a las pretensiones de los recursos.

Cuando Patricio Cuadra presentó en el Juzgado "el justificante médico de mi ingreso de urgencia en el Hospital Virgen de la Concha con el diagnóstico, ictus, detallado en el escrito porque lo pedí expresamente", la respuesta del juez fue "que presente las preguntas por escrito".