Zamora: ciudad comprometida con los derechos humanos

Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha clave para recordar la importancia de defender la dignidad y los derechos de todas las personas en el mundo.

Esta tarde, el Teatro Principal de Zamora, acoge un evento conmemorativo llamado: "La Lucha por los Derechos Humanos: Humanidad que duerme, máquinas que despiertan".

El acto, está organizado por el Movimiento Feminista Libres e Iguales, con el apoyo del Pacto de Estado contra la violencia de género y en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora.

Dónde y cuándo

La entrada al acto es gratuita. Todos los interesados podrán recoger sus entradas a partir de las 17 horas en las taquillas del teatro.

El evento comenzará a las 20 horas y contará con una serie de presentaciones artísticas.

Entre los artistas invitados se encuentran el Coro Musikea de Zamora, Martín Efe, Rassumana, Rojo Cañonero y el reconocido performance de Víctor Hernández, quienes ofrecerán un espectáculo multidisciplinario para reflexionar sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos en la actualidad.

Este evento es una excelente oportunidad para disfrutar de una velada cultural y fomentar la reflexión sobre el rol de la humanidad y las máquinas en el contexto social y político actual.