Vuelven los coches clásicos a Zamora este domingo
La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y la Fundación Caja Rural
Vanessa Remesal
El próximo domingo, 14 de diciembre, Zamora retrocederá en el tiempo y veremos por las calles del centro de la ciudad esos coches clásicos y de época que nos llenan de nostalgia.
¿El motivo? La tercera edición del "Día del Guardia Urbano", un evento organizado por varias asociaciones locales como son Amigos del Coche Clásico y Asociación de Vehículos Clásicos Señal Bermeja.
Programación
El evento empezará a las 11:00 horas en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva, donde estarán expuestos los coches clásicos. Los zamoranos podrán fotografiar y grabar estas reliquias automovilísticas de ensueño.
A las 11:45 horas, todos los inscritos irán en ruta recorriendo las principales calles de la ciudad hasta la Plaza Mayor.
A las 12:00 horas, se llevará a cabo la entrega de los donativos de alimentos a las asociaciones convocantes, un gesto solidario que esperan que recaude gran cantidad de comida de cara a la llegada de la Navidad.
Además, se podrá disfrutar de una exposición de vehículos en la emblemática Plaza Mayor.
Inscripciones
Para participar, es necesario inscribirse llamando al número 638 753 188 y hablar con Jaime.
Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda asegurar la participación lo antes posible.
La inscripción es gratuita y solo se pide a los asistentes un donativo de alimentos no perecederos, reforzando así el carácter solidario de este evento.
Los organizadores entregarán lo recaudado a la asociación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
La finalidad de la concentración es rendir homenaje al trabajo y la historia de los agentes de policía urbana, al tiempo que promueve la solidaridad y el disfrute de todos los vecinos.
