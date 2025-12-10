Vuelven los coches clásicos a Zamora este domingo

El próximo domingo, 14 de diciembre, Zamora retrocederá en el tiempo y veremos por las calles del centro de la ciudad esos coches clásicos y de época que nos llenan de nostalgia.

¿El motivo? La tercera edición del "Día del Guardia Urbano", un evento organizado por varias asociaciones locales como son Amigos del Coche Clásico y Asociación de Vehículos Clásicos Señal Bermeja.

Programación

El evento empezará a las 11:00 horas en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva, donde estarán expuestos los coches clásicos. Los zamoranos podrán fotografiar y grabar estas reliquias automovilísticas de ensueño.

A las 11:45 horas, todos los inscritos irán en ruta recorriendo las principales calles de la ciudad hasta la Plaza Mayor.

A las 12:00 horas, se llevará a cabo la entrega de los donativos de alimentos a las asociaciones convocantes, un gesto solidario que esperan que recaude gran cantidad de comida de cara a la llegada de la Navidad.

Además, se podrá disfrutar de una exposición de vehículos en la emblemática Plaza Mayor.

Post de Instagram del cartel oficial / CEDIDA

Inscripciones

Para participar, es necesario inscribirse llamando al número 638 753 188 y hablar con Jaime.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda asegurar la participación lo antes posible.

La inscripción es gratuita y solo se pide a los asistentes un donativo de alimentos no perecederos, reforzando así el carácter solidario de este evento.

Los organizadores entregarán lo recaudado a la asociación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

La finalidad de la concentración es rendir homenaje al trabajo y la historia de los agentes de policía urbana, al tiempo que promueve la solidaridad y el disfrute de todos los vecinos.