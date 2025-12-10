La vivienda sube en La Candelaria y Los Bloques, mientras el centro retrocede

El auge del mercado inmobiliario se desplaza a los barrios de Zamora con La Candelaria y Los Bloques marcando máximos de crecimiento anual en lo que respecta a la venta de viviendas. Incremento de precios que se traduce en un 21,5% en lo que va de año en el entorno de la Ciudad Deportiva y Tres Árboles, con un precio medio de la vivienda usada de 1.369 euros el metro cuadrado. Mientras, en la zona donde se ubica el Hospital Virgen de la Concha se ha encarecido la compra un 18,5% desde enero, alcanzando los 1.325 euros por metro cuadrado el pasado mes, según los datos del portal inmobiliario Idealista.

Cuantías que superan a la marcada por la media de la capital que se localiza en 1.291 euros por metro cuadrado, tras un ascenso del 1,5% respecto al mes de octubre y una subida anual del 10,9%. De este modo, el empuje de estos barrios supera incluso al del conjunto del mercado zamorano, situándolos como espacios atractivos para la inversión residencial, reduciendo su distancia respecto a otras áreas tradicionalmente más cotizadas como puede ser el centro o el ensanche. Zona centro cuyo precio ha disminuido un 3,5% en los últimos tres meses, hasta situarse en 1.464 euros el metro cuadrado.

Esto significa que un piso en el corazón de la ciudad de unos 90 metros cuadrados ronda de media los 131.760 euros. Poco más que en La Candelaria, donde habría que desembolsar 123.210 euros por los mismos metros cuadrados o en Los Bloques, donde el coste de media de adquirir un inmueble de estas características es de 119.250 euros.

La localización más cara de toda la ciudad de Zamora para comprar una casa es actualmente el barrio de Pantoja y Vista Alegre, donde el metro cuadrado se sitúa en 1.154 euros. Le sigue la zona del ensanche, especialmente las calles entre La Marina y Cardenal Cisneros, y entre Víctor Gallego y avenida de Requejo, con un coste de 1.488 euros por metro cuadrado, importe un 11,4% mayor que el registrado a principios de este ejercicio.

Por contra, la evolución más negativa se da en el entorno de la calle de la Hiniesta y calle Villalpando, que marca un retroceso en el precio de la vivienda del 7,6% desde el pasado año, con una tarifa de 1.012 euros el metro cuadrado. Única zona de la capital con descensos en sus variaciones mensual, trimestral y anual, alejándose un 37,5% de su máximo histórico del año 2011, en el que el metro cuadrado por adquirir una casa era de 1.619 euros.

Respecto al casco antiguo zamorano, el precio de la vivienda también se ha devaluado respecto al mismo periodo del año anterior con un 3,1% menos, situándose en 1.012 euros por metro cuadrado durante el mes de noviembre.

En el conjunto de la provincia zamorana, el precio de la vivienda usada registró de media una subida del 1,8% interanual durante el mes de noviembre, situándose en 980 euros el metro cuadrado. En Castilla y León, el coste de compra se eleva a 1.287 euros por metro cuadrado, tras un ascenso mensual del 2,3%. Zamora se mantiene como la más económica para comprar una vivienda de toda la Comunidad, siendo la provincia más cara Salamanca con 1.539 euros el metro cuadrado.

A nivel nacional, el precio de la vivienda usada en venta durante este pasado mes se sitúa en 2.065 euros por metro cuadrado, un 16,1% más que en el mismo periodo del año anterior y un 2% más que el mes anterior, "el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros", subrayan desde el portal inmobiliario.

Los precios unitarios más altos para adquirir una vivienda se alcanzaron en las Islas Baleares, con un total de 5.114 euros por metro cuadrado y por capitales de provincia, en San Sebastián, con un precio unitario medio de 6.411 euros por metro cuadrado. Zamora, en cambio, es la capital más económica, seguida por Jaén y Lugo.