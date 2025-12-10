Tercer arresto del menor fugado que apuñaló a un joven: tres años de desapariciones

Dos arrestos en un año y otras tantas órdenes de busca y captura han sido necesarias para que la Policía Nacional localizara al imputado por apuñalar por la espalda a un joven al que dejó moribundo en un piso turístico de la Plaza Mayor, con ayuda de un amigo de 21 años que sujetaría a la víctima mientras recibía las cuchilladas la madrugada del 18 de marzo de 2022. La última detención del procesado, de iniciales U.H.F. y ya mayor de edad, ha provocado su internamiento en el Centro de Menores de Zambrana en régimen cerrado hasta que se celebre el juicio por intento de homicidio en el Juzgado de Menores.

El acusado tenía 17 años cuando asestó cinco tajos con un cuchillo de 10 centímetros de hoja al joven de 24 años que la Policía Municipal tuvo que trasladar sin esperar una ambulancia en su coche patrulla para evitar su fallecimiento, recogido ya inconsciente y con una gran cantidad de sangre perdida a la puerta del edificio, en plena calle, por las incisiones en la pleura del pulmón, en el costado a la altura del riñón cuya cápsula quedó afectada; el astillamiento de una costilla con el cuchillo y el "pinchazo" en el hombro derecho, en la parte externa, hasta llegar a la clavícula y tocar casi al hueso femoral.

La Fiscalía exige cuatro años de internamiento por un delito de lesiones y la actuación particular, la familia del herido grave, 15 años de reclusión por intento de asesinato que el juez de Menores deberá decidir si U.H.F. debe cumplirlos en Zambrana o si ordena su ingreso en la macropisión de Topas por haber cumplido ya 20 años desde que protagonizó el ataque casi mortal al joven vecino del barrio San José Obrero. El Ministerio Público solicitó la libertad sin cargos para el investigado como cómplice de la brutal agresión, de iniciales J.F.B.F., para quien la acusación particular solicita penas de prisión que se ventilarán en el Juzgado de lo Penal.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio han sido decisivas para reconstruir los hechos ocurrido en el rellano próximo a la puerta de entrada al piso donde permanecían U.H.F. y J.F.B.F. la madrugada del 18 de marzo cuando la víctima llamó al timbre y subió las escaleras donde fue atacado por sorpresa, primero golepado en la cara con una patada y con cuchillo de filo astillado una vez sujetado contra la pared de espaldas.

En Zambrana

La jueza ha podido ordenar recientemente el internamiento en Zambrana del acusado de intento de asesinato gracias a que volvió a delinquir y la Policía Nacional le detuvo por tercer vez tras el trágico suceso ocurrido en marzo de 2022, cuando casi acaba con la vida del joven de 24 años.

La primera vez que desaparece es en diciembre de 2022, seis meses después de perpetrar el acuchillamiento del joven en el rellano de un piso turístico de la calle de Renova con la Plaza Mayor. La orden de busca y captura emitida por la jueza da sus frutos cuando vuelve a delinquir tras huir el 17 de septiembre de 2023 del centro de Valladolid donde debía cumplir una medida de convivencia con un grupo educativo a petición de la Fiscalía.

El 20 de noviembre de 2024 la jueza vuelve a emitir un auto de busca y captura para devolverle al grupo educativo, requisitoria que tampoco da sus frutos, según fuentes consultadas por este diario y que muestran su "sorpresa porque, viviendo en la capital, no se le hubiera localizado y arrestado ya". El procesado vuelve a aparecer el 26 de noviembre de este 2025 cuando la Policía le detienen por tercera vez por cometer otro delito y la jueza, ahora sí, ordena su ingreso en Zambrana.