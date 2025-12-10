Robe Iniesta, la voz que empezó a sonar en Villaralbo y se despidió de Zamora tras la pandemia

Prácticamente cualquier zamorano ha oído hablar de él y de sus canciones. Bien sea como parte de Extremoduro o en su carrera posterior, Robe Iniesta ha marcado a varias generaciones con sus letras y sus acordes. Una voz que se apagaba este miércoles, 10 de diciembre, con el fallecimiento de una de las voces más reconocibles del rock español a los 63 años. Zamora nunca fue uno de los destinos habituales del compositor extremeño, aunque no está de más apuntar que lo fue, al menos, desde sus inicios hasta sus últimas giras. Una historia que se inició en la última década del siglo pasado y que se extendió hasta después de la pandemia.

Páginas dedicadas a Extremoduro por sus visitas a Zamora en 1991 y 2002 / Archivo LOZ

Hay que remontarse al 12 de octubre de 1991 para encontrar la primera visita de Extremoduro a la provincia de Zamora. Lejos de la expectación que crearían con sus concierto años después, la banda placentina tocó por primera vez en una pequeña sala de Villaralbo, la 'Discoteca Óliver'. Por aquel entonces, Robe Iniesta y los suyos habían publicado ya sus dos primeros discos: 'Rock transgresivo' y 'Somos unos animales'. En el primero, de hecho, sonaba ya su icónico 'Jesucristo García'... aunque todavía tenían mucho camino por delante para llenar estadios y pabellones como harían durante las siguientes décadas.

Al menos, unos días antes tuvieron su pequeño espacio en LA OPINIÓN DE ZAMORA, que les dedicó prácticamente una página entera para contar sus peripecias y presentar su proyecto a un público más general que aún no les conocía. Habrá quien recuerde aquella primera experiencia de Extremoduro por la provincia, aunque tampoco es descabellado que no sería una de esas actuaciones que se quedan para siempre en la memoria. Para lo que si valió es para cimentar una carrera profesional que creció a pasos agigantados durante los '90 y que les llevó a ser una de los grandes reclamos de las Ferias y Fiestas de San Pedro en 2002.

Entrevista a Robe Iniesta durante las Ferias y Fiestas de San Pedro 2022 / Archivo LOZ

Doble visita a San Pedro

Fue el último gran concierto de aquel año en una de las semanas más especiales de Zamora, en la que compartieron cartel con Operación Triunfo, Rosario, Loquillo o Álex Ubago. Desde luego, una muestra de derroche por parte del consistorio local para el disfrute de sus vecinos en los últimos coletazos de La Vaguada como estadio. Pese al éxito de sus canciones, hubo que esperar 20 años para el regreso de Robe Iniesta a 'La perla del Duero', esta vez sin su clásica banda y acompañado por nuevos músicos. De esta última visita, dejó en este periódico un titular que nunca está de más rescatar: "La música tiene que servir para hacer pensar". Y gracias a sus acordes, fueron muchos los que pensaron cuando él subía al escenario.