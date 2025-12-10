Roba 600 euros a una zamorana de 88 años tras quitarle la tarjeta

Una mujer de 88 años ha sido víctima de una estrafa bancaria después de que un hombre le robara la tarjeta de crédito y efectuara diez reintegrso por importe de 600 euros en varios reintegros. La anciana detectó los movimientos en su cuenta de ahorros y comprobó que le faltaba la tarjeta en cuyo reverso tenía la clave para extraer dinero, lo que le facilitó al caco el acceso a su cuenta, según ha informado la Policía Nacional de Zamora que identificó al joven arrestado gracias a las grabaciones del cajero automático en el que llevó a cabo las operaciones bancarias.

El arrestado está acusado de una estafa bancaria, tras haber utilizado la tarjeta de débitoy por la sustracción de joyas que fueron posteriormente pignoradas. La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien manifestó haber echado en falta su tarjeta bancaria y haber detectado varios movimientos no autorizados en su cuenta, concretamente diez reintegros por valor de 600 euros cada uno.

Según las primeras pesquisas, la víctima no sabía el momento exacto en que le habían sustraído la tarjeta y sin que ésta advirtiera hasta días después el momento exacto en que realizaron los reintegros en el cajero, manifestando que tenía anotado el número de pin en el reverso de la propia tarjeta. Posteriormente, y de acuerdo con las imágenes recopiladas en el marco de la investigación, el joven habría efectuado los reintegros en diferentes franjas horarias, algunos de ellos durante la noche, ocultando su rostro con una sudadera con capucha para dificultar su identificación por las cámaras de seguridad de la entidad bancaria.