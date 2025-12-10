Precios, fechas y requisitos del tobogán de hielo junto a la Biblioteca Pública de Zamora

Un año más, el segundo consecutivo, Zamora volverá a contar con un tobogán de hielo en Navidad... aunque en realidad son cuatro de cuarenta metros de largo y seis de altura.

Las resbalinas ya están casi listas y decoradas tras las labores de montaje durante estos días en la plaza del Claudio Moyano, junto la Biblioteca Pública del Estado, al igual que en años anteriores.

Niños y mayores podrán disfrutar de este tobogán desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero, en horario de 12.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.30 a 20.30 horas por la tarde.

Las pistas de toboganes de hielo ya instalados en la plaza del Claudio Moyano. / A. O.

Aunque el tobogán está diseñado pensando en los más pequeños, los adultos también podrán lanzarse y disfrutar de la experiencia, lo que augura largas colas al igual que el año anterior.

¿Cómo subirse?

Para acceder, los usuarios solo tendrán que mostrar un ticket de compra de cualquier comercio local, sin importe mínimo, en una clara colaboración con el comercio local. De hecho la actividad forma parte de la campaña de la Asociación de Comerciantes de Zamora (Azeco) para esta Navidad en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora.

Luces en los toboganes. / A. O.

La plaza del Claudio Moyano se convertirá así en un punto de encuentro familiar y uno de los escenarios imprescindibles de esta Navidad zamorana. Eso sí, ármate de paciencia porque suele haber largas colas.