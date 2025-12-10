Un plan a medida para los desempleados de Zamora: formación, orientación y acreditación de competencias

Mejorar las oportunidades de empleo, ofrecer formación adaptada a las necesidades reales del mercado y acompañar a las personas con mayores dificultades de acceso a un trabajo son los principales objetivos de la iniciativa puesta en marcha por CC OO Zamora a través de su fundación Foremcyl.

Programa Integral de Activación de Empleo e Inclusión Laboral que se divide en dos líneas: el apoyo a la inserción de las personas desempleadas y la ayuda a la acreditación de competencias profesionales. Servicios totalmente gratuitos para «llegar al mayor número de personas y contribuir de manera efectiva al futuro laboral de Zamora», destaca el secretario general del sindicato en la provincia, Jesús Carretero.

Programa fruto del diálogo social que se integra en el marco del Acuerdo de Empleo de Castilla y León y la Cuarta Estrategia Integrada de Empleo y Formación Profesional. Su implementación se realiza a través de la fundación Foremcyl, cuya misión es seguir desarrollando proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones laborales y las posibilidades de empleo de todas las personas.

El programa AID, de apoyo a la inserción laboral, tiene como fin acompañar de forma personalizada a jóvenes sin experiencia, parados de larga duración, personas con discapacidad y quienes dependen de subsidios o ayudas al desempleo para lo que se diseñarán planes individuales de inserción y se ofrecerán itinerarios formativos que faciliten una nueva orientación profesional o la mejora de la empleabilidad de quienes ocupan empleos precarios.

Entre las acciones previstas se incluye la impartición de talleres de competencias clave, habilidades transversales y herramientas para la búsqueda de empleo, incorporando contenidos innovadores como el uso de la inteligencia artificial en los procesos de orientación. Asimismo, se abordarán cuestiones esenciales como los derechos laborales, las entrevistas de trabajo o el desarrollo de competencias personales.

"Planes individualizados y personalizados, indicados para una atención individualizada y que van en función de las necesidades que tengan las personas desempleadas", detalla Eva Díez, coordinadora de los programas en Castilla y León. Talleres a la demanda de aquellas "necesidades de las personas para poder insertarlas en el mercado laboral, tratando las necesidades y las carencias que esa persona desempleada tenga", reitera.

Programa que busca un compromiso local con la inclusión social y fortalecer de una manera especializada aquellas necesidades donde no llega la Administración, "Se trata es que ningún desempleado se quede atrás", añade la portavoz de CC OO.

La segunda línea se centra en la ayuda para obtener una acreditación oficial de competencias profesionales que se han adquirido a través de la experiencia no reconocida formalmente, personas con titulaciones no ajustadas a su actividad o quienes han adquirido competencias en el extranjero, en voluntariado o becas.

"Es una herramienta para el reconocimiento y el valor de la experiencia de muchas personas en Castilla y León que tienen experiencia en un trabajo que hayan realizado a lo largo de sus años, pero no tienen una formación y se la vamos a acreditar", detalla Díez.

Programa que se extiende así a los trabajadores y trabajadoras, además de las personas desempleadas, cuyo único requisito es estar apuntado en la oficina de empleo.

Los interesados pueden acercarse a la sede de Foremcyl en la calle Alfonso IX, número 8, y solicitar más información.